Ольга Забелинская сможет выступить на ОИ-2020 под флагом Узбекистана

Большинство членов президиума федерации проголосовали в пользу ее решения. Дальше уже Олимпийский комитет России должен был запустить соответствующий процесс.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Трехкратный призер Олимпиад в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская сможет выступить на Играх в Токио под флагом Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию велоспорта республики.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал, что организация не препятствовала переходу Забелинской.

"Большинство членов президиума федерации проголосовали в пользу ее решения. Дальше уже Олимпийский комитет России должен был запустить соответствующий процесс", - отметил он в разговоре.

Ольга Забелинская еще в октябре заявила, что планирует получить еще одну лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

Узбекская велогонщица: планирую завоевать еще одну лицензию на ОИ-2020 >>

Ольга Забелинская снискала титул чемпионки Азии по велотреку в Южной Корее 20 октября.

Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Берлине >>

А в начале сентября спортсменка завоевала золотую медаль в дисциплине омниум на соревнованиях по треку Europakriterium der Bahnfahrer в Берлине.

Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Южной Корее >>

Напомним, Забелинская в составе сборной России завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне - в индивидуальной и групповой гонках, а на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро взяла "серебро" в "разделке". На данный момент у команды Узбекистана нет квот в индивидуальной гонке на Игры-2020, и квота может появиться только после пересмотра списка участников в случае отказа от выступления представителей других команд.

Олимпийский отбор в велоспорте на треке завершится весной 2020 года.