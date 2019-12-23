Элдор Шомуродов может получить звание "Лучший футболист Азии"

Голосовать за номинантов шорт-листа "Лучший футболист Азии" будут представители ведущих спортивных изданий.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание "Лучший футболист Азии-2019", сообщается на сайте.

Всего в списке 24 игрока, среди которых такие известные футболисты, как Такуми Минамино из "Ливерпуля", Сон Хын Мин из "Тоттенхэма", Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранда") и другие.

Голосовать за номинантов будут представители ведущих спортивных изданий Азии.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Шомуродов забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. 24-летний форвард занимает второе место в гонке бомбардиров турнира.

Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.