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Элдор Шомуродов может получить звание "Лучший футболист Азии"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191223/13083768/Eldor-Shomurodov-mozhet-poluchit-zvanie-luchshego-futbolista-Azii.html

Голосовать за номинантов шорт-листа "Лучший футболист Азии" будут представители ведущих спортивных изданий.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание "Лучший футболист Азии-2019", сообщается на сайте.

Всего в списке 24 игрока, среди которых такие известные футболисты, как Такуми Минамино из "Ливерпуля", Сон Хын Мин из "Тоттенхэма", Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранда") и другие.

Голосовать за номинантов будут представители ведущих спортивных изданий Азии.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Шомуродов забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. 24-летний форвард занимает второе место в гонке бомбардиров турнира.

Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.

Теги:
спорт, Азия, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Эльдор Шомуродов



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