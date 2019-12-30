Футболист Элдор Шомуродов женился — видео

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился. Как сообщается в Twitter футбольного клуба, супругу форварда зовут Амина.
Для торжества девушка выбрала классическое платье белого цвета без декольте и с длинными рукавами — скромное, но при этом элегантное. Голову невесты украшала фата.
"Наш форвад, как всегда, чуть стесняется", — отмечается в публикации пресс-службы.
А вот и видео со свадьбы Элдора и Амины 😍— Football Club Rostov (@rostovfc) 28 декабря 2019 г.
Наш форвад как всегда чуть стесняется 😂#ФКРостов #МыРостов #Шомуродов #Шома pic.twitter.com/k5EmLlLQYj
Напомним, ранее Элдор Шомуродов был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам года.
В нынешнем сезоне Шомуродов делит второе место в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги с форвардом самарских "Крыльев Советов" Александром Соболевым — десять мячей. Лидирует в гонке Артем Дзюба из петербургского "Зенита" (11).
За сборную Узбекистана Шомуродов забил 20 мячей в 43 матчах.