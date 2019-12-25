Для 24-летнего футболиста эта победа стала первой в карьере, до этого он никогда не попадал в топ-3 номинантов.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2019 году, сообщает ростовский клуб.

"В опросе среди футболистов, тренеров и журналистов он опередил капитана сборной Одила Ахмедова. Для 24-летнего футболиста эта победа стала первой в карьере, до этого он никогда не попадал в топ-3 номинантов", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Шомуродов делит второе место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги с форвардом самарских "Крыльев Советов" Александром Соболевым - 10 мячей. Лидирует в гонке Артем Дзюба из петербургского "Зенита" (11). За сборную Узбекистана Шомуродов забил 20 мячей в 43 матчах.

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Напомним, ранее стало известно, что Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание "Лучший футболист Азии-2019".

Голосовать за номинантов будут представители ведущих спортивных изданий Азии.