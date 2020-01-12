22:46 12 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Игроки олимпийской футбольной сборной Узбекистана поздравляют Кобилова с забитым голом

Узбекистан обыграл Китай на чемпионате Азии

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
Получить короткую ссылку
5141
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1320/32/13203208.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200112/13203218/Uzbekistan-obygral-Kitay-na-chempionate-Azii.html

Во втором туре группового этапа чемпионата Азии по футболу U-23 подопечным Любинко Друловича противостояла команда Китая.

ТАШКЕНТ,12 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу провела второй матч на континентальном первенстве и обыграл команду Китая со счетом 2:0, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

В концовке первого тайма сборная Узбекистана вышла вперед благодаря пенальти, который реализовал Кобилов.

В начале второго тайма автор первого мяча в ворота китайской команды получил второй шанс после того, как была зафиксирована игра рукой. Но дубль, к сожалению не удался.

Впрочем, в концовке встречи подопечные Друловича все-таки дожали соперника: гол на счету Тохташинова - 2:0.

Игрок олимпийской сборной Узбекистана U-23
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Игрок олимпийской сборной Узбекистана U-23

По итогам двух встреч Узбекистан набирает 4 очка и занимает второе место в группе. На первом месте Южная Корея с шестью очками. В параллельном матче лидер группы C победил сборную Ирана - 2:1.

В заключительном матче группового этапа олимпийская сборная Узбекистана сыграет с Южной Кореей.

Игрок олимпийской сборной Узбекистана U-23 Алиджонов в матче против команды Китая
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Игрок олимпийской сборной Узбекистана U-23 Алиджонов в матче против команды Китая
Теги:
Чемпионат Азии, Футбол, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Огненный ад на земле: природная катастрофа в Австралии — душераздирающие фото
Путин: крупномасштабные боевые действия на Ближнем Востоке приведут к глобальной катастрофе
Путин рассказал о возможных последствиях большой войны на Ближнем Востоке
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться