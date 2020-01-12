Узбекистан обыграл Китай на чемпионате Азии

ТАШКЕНТ,12 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу провела второй матч на континентальном первенстве и обыграл команду Китая со счетом 2:0, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
В концовке первого тайма сборная Узбекистана вышла вперед благодаря пенальти, который реализовал Кобилов.
В начале второго тайма автор первого мяча в ворота китайской команды получил второй шанс после того, как была зафиксирована игра рукой. Но дубль, к сожалению не удался.
Впрочем, в концовке встречи подопечные Друловича все-таки дожали соперника: гол на счету Тохташинова - 2:0.
По итогам двух встреч Узбекистан набирает 4 очка и занимает второе место в группе. На первом месте Южная Корея с шестью очками. В параллельном матче лидер группы C победил сборную Ирана - 2:1.
В заключительном матче группового этапа олимпийская сборная Узбекистана сыграет с Южной Кореей.