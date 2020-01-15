18:15 15 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Матч чемпионата Азии U-23 Узбекистан - Южная Корея

Узбекистан проиграл Южной Корее на ЧА по футболу, но проходит в плей-офф

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
Получить короткую ссылку
27111
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1322/49/13224985.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200115/13225371/Uzbekistan-proigral-Yuzhnoy-Koree-na-ChA-po-futbolu-no-prokhodit-v-pley-off.html

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Азии по футболу U-23 олимпийская сборная Узбекистана встречалась с командой Южной Кореи.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана уступила команде Южной Кореи 1:2 в матче третьего раунда континентального первенства, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Первым счет открыли корейцы: после отскока игрок южнокорейской команды пробил издали, застав узбекского голкипера врасплох.

Подопечные Любинко Друловича успели сравнять счет еще до конца первого тайма: после подачи с угла штрафной красивый гол головой забил Бабур Абдухаликов.

Однако во втором тайме южнокорейские футболисты вновь вышли вперед - 2:1. Изменить счет на табло узбекистанцам так и не удалось.

Матч третьего тура группового этапа ЧА по футболу U-23 между Узбекистаном и Южной Кореей
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Матч третьего тура группового этапа ЧА по футболу U-23 между Узбекистаном и Южной Кореей

В параллельном матче Иран оказался сильнее молодежной сборной КНР 1:0.

Игроки олимпийской футбольной сборной Узбекистана поздравляют Кобилова с забитым голом
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Узбекистан обыграл Китай на чемпионате Азии
В двух предыдущих матчах команда Узбекистана набрала 4 очка, сыграв вничью с Ираном — 1:1 и одержав победу над сборной Китая 2:0. В плей-офф турнира проходят по две сборных из каждого квартета.

По итогам группового этапа лидером, как и ожидалось, стала сборная Южной Кореи, набравшая 9 очков из девяти возможных. В копилке у команды Узбекистана и Ирана по четыре очка, но узбекистанцы выходят в следующий раунд благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Турнирная таблица группы С на молодежном чемпионате Азии по футболу
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Турнирная таблица группы С на молодежном чемпионате Азии по футболу



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране
Трамп поддержал протестующих в Иране, отказавшихся топтать флаг США — видео
Индекс плова по регионам Узбекистана
Индекс плова – цена за порцию в регионах Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться