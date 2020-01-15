Узбекистан проиграл Южной Корее на ЧА по футболу, но проходит в плей-офф

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана уступила команде Южной Кореи 1:2 в матче третьего раунда континентального первенства, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.
Первым счет открыли корейцы: после отскока игрок южнокорейской команды пробил издали, застав узбекского голкипера врасплох.
Подопечные Любинко Друловича успели сравнять счет еще до конца первого тайма: после подачи с угла штрафной красивый гол головой забил Бабур Абдухаликов.
Однако во втором тайме южнокорейские футболисты вновь вышли вперед - 2:1. Изменить счет на табло узбекистанцам так и не удалось.
В параллельном матче Иран оказался сильнее молодежной сборной КНР 1:0.
По итогам группового этапа лидером, как и ожидалось, стала сборная Южной Кореи, набравшая 9 очков из девяти возможных. В копилке у команды Узбекистана и Ирана по четыре очка, но узбекистанцы выходят в следующий раунд благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.