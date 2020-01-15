Узбекистан проиграл Южной Корее на ЧА по футболу, но проходит в плей-офф

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Азии по футболу U-23 олимпийская сборная Узбекистана встречалась с командой Южной Кореи.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана уступила команде Южной Кореи 1:2 в матче третьего раунда континентального первенства, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Первым счет открыли корейцы: после отскока игрок южнокорейской команды пробил издали, застав узбекского голкипера врасплох.

Подопечные Любинко Друловича успели сравнять счет еще до конца первого тайма: после подачи с угла штрафной красивый гол головой забил Бабур Абдухаликов.

Однако во втором тайме южнокорейские футболисты вновь вышли вперед - 2:1. Изменить счет на табло узбекистанцам так и не удалось.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Матч третьего тура группового этапа ЧА по футболу U-23 между Узбекистаном и Южной Кореей

В параллельном матче Иран оказался сильнее молодежной сборной КНР 1:0.

В двух предыдущих матчах команда Узбекистана набрала 4 очка, сыграв вничью с Ираном — 1:1 и одержав победу над сборной Китая 2:0. В плей-офф турнира проходят по две сборных из каждого квартета.

По итогам группового этапа лидером, как и ожидалось, стала сборная Южной Кореи, набравшая 9 очков из девяти возможных. В копилке у команды Узбекистана и Ирана по четыре очка, но узбекистанцы выходят в следующий раунд благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.