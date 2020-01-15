Ученики Узбекистана смогут заниматься дзюдо прямо в школах

Данная программа уже реализуется в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Узбекистана. Охвачено 20 образовательных учреждений в различных регионах страны. В них созданы секции дзюдо, где тренируются около 900 учащихся.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF), Федерация дзюдо Узбекистана и Министерство народного образования обговорили планы по реализации программы "Дзюдо в школах" в 20 учебных заведениях Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба образовательного ведомства.

Пресс-служба МНО Президент IJF Мариус Визер, Председатель Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Комилов, Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев подписали протокол сотрудничества и соглашение в рамках программы "Дзюдо в школах".

"Дзюдо в школах" является проектом IJF. Основная цель программы - обучение детей в возрасте 5-12 лет социальным, образовательным и физическим навыкам посредством дзюдо.

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IJF поддерживает национальные федерации дзюдо в реализации Программы на национальном уровне, предоставляя знания, структуру, материалы, консультации и финансы.

В рамках программы IJF предоставит одно татами для тренировок и 50 кимоно для детей каждой школы, что позволит развивать дзюдо в Узбекистане и организовать досуг ребят в свободное время.

Данная программа уже реализуется в школах Узбекистана в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Узбекистана. Охвачено 20 школ в различных регионах страны. В этих школах созданы секции дзюдо, где тренируются около 900 школьников.

IJF на безвозмездной основе предоставила татами и кимоно этим школам, а также покрывает расходы по оплате труда тренерского состава.

В результате реализации нового соглашения количество школ, охваченных данной программой, составит 40.

"Сотрудничество IJF, ФДУ и МНО позволит нам подготовить не только будущих чемпионов, но и гармонично развитого поколения. Мы благодарим IJF и ФДУ за сотрудничество и надеемся, что программа "Дзюдо в школах" охватит еще больше общеобразовательных учреждений страны," - отметил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.