Ирода Туляганова была избрана на пост вице-президента федерации тенниса Азии

Ранее спортсменка в должности генерального секретаря федерации тенниса Узбекистана отвечала за развитие этого вида спорта в стране.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Известная теннисистка Узбекистана Ирода Туляганова избрана на новую должность, сообщает пресс-служба НОК.

Официально объявлено, что Туляганова стала вице-президентом федерации тенниса Азии.

На ежегодной встрече совета директоров федерации тенниса Азии, которая прошла 1 декабря 2019 года в Бангалоре (Индия) Ирода Туляганова была принята в состав совета директоров. Сегодня она заняла новый пост в международной организации.

Напомним, ранее спортсменка в должности генерального секретаря федерации тенниса Узбекистана отвечала за развитие этого вида спорта в стране.

Для справки: Ирода Туляганова выигрывала 3 турнира женской теннисной ассоциации WTF и 3 турнира Международной федерации тенниса (ITF).