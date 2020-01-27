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Ирода Туляганова избрана на пост вице-президента федерации тенниса Азии

Ирода Туляганова была избрана на пост вице-президента федерации тенниса Азии

пресс-служба НОК
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200127/13316194/Iroda-Tulyaganova-byla-izbrana-na-post-vitse-prezidenta-federatsii-tennisa-Azii.html

Ранее спортсменка в должности генерального секретаря федерации тенниса Узбекистана отвечала за развитие этого вида спорта в стране.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Известная теннисистка Узбекистана Ирода Туляганова избрана на новую должность, сообщает пресс-служба НОК. 

Официально объявлено, что Туляганова стала вице-президентом федерации тенниса Азии.

На ежегодной встрече совета директоров федерации тенниса Азии, которая прошла 1 декабря 2019 года в Бангалоре (Индия) Ирода Туляганова была принята в состав совета директоров. Сегодня она заняла новый пост в международной организации.

Напомним, ранее спортсменка в должности генерального секретаря федерации тенниса Узбекистана отвечала за развитие этого вида спорта в стране.

Для справки: Ирода Туляганова выигрывала 3 турнира женской теннисной ассоциации WTF и 3 турнира Международной федерации тенниса (ITF). 

Теги:
Узбекистан, Азия, Теннис



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