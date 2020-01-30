Контракт с Любинко Друловичем решили не продлевать

Двадцать пятого января в матче за третье место чемпионата Азии по футболу U-23 подопечные сербского специалиста уступили команде Австралии с минимальным счетом 0:1.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Завтра истекает срок контракта Ассоциации футбола Узбекистана и сербского тренера Любинко Друловича. АФУ приняла решение не продлевать полномочия зарубежного специалиста. Об этом объявили журналистам на пресс-конференции с участием представителей Ассоциации футбола Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, Друлович работает с 2019 года главным тренером олимпийской сборной Узбекистана. А 25 января в матче за третье место чемпионата Азии по футболу U-23 подопечные сербского специалиста уступили команде Австралии с минимальным счетом 0:1.

Молодежная сборная Узбекистана не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата Азии и путевку на Олимпийские игры 2020 года.