В Чимгане прошли фестивали по экотуризму и экстремальному туризму

Во время мероприятий были проведены спортивные соревнования среди детей, подростков и спортсменов старшего возраста, а также представителей СМИ, приглашенных для освещения фестивалей.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В поселке Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области прошли сразу два фестиваля – Экотуристический спортивный фестиваль "Чимган-ЭХО-2020" и фестиваль зимних видов спорта "Чимган-Экстрим-2020", информирует UzDaily.

"Cпортивные фестивали организовываются для укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей и подростков в физкультуру, обеспечения участия детей в массовых спортивных соревнованиях и оздоровительных мероприятиях внеучебного времени, а также для популяризации зимних видов спорта и среди широких слоев населения", - говорится в сообщении.

Мероприятия были организованы Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан, хокимиятом и департаментом по развитию туризма Ташкентской области для популяризации и пропаганды лыжного спорта, сноубординга и волейбола среди широкой общественности.

В Ташкенте впервые прошли соревнования по триатлону >>

Во время мероприятий были проведены спортивные соревнования среди детей, подростков и спортсменов старшего возраста, а также представителей СМИ, приглашенных для освещения фестивалей.

Победители были награждены медалями, дипломами и драгоценными призами.