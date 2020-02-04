14:01 04 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
На трассе слалома

В Чимгане прошли фестивали по экотуризму и экстремальному туризму

© Sputnik / Роман Денисов
Спорт
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/271/90/2719027.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200204/13383232/V-Chimgane-proshli-festivali-po-ekoturizmu-i-ekstremalnomu-turizmu.html

Во время мероприятий были проведены спортивные соревнования среди детей, подростков и спортсменов старшего возраста, а также представителей СМИ, приглашенных для освещения фестивалей.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В поселке Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области прошли сразу два фестиваля – Экотуристический спортивный фестиваль "Чимган-ЭХО-2020" и фестиваль зимних видов спорта "Чимган-Экстрим-2020", информирует UzDaily.

"Cпортивные фестивали организовываются для укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей и подростков в физкультуру, обеспечения участия детей в массовых спортивных соревнованиях и оздоровительных мероприятиях внеучебного времени, а также для популяризации зимних видов спорта и среди широких слоев населения", - говорится в сообщении.

Мероприятия были организованы Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан, хокимиятом и департаментом по развитию туризма Ташкентской области для популяризации и пропаганды лыжного спорта, сноубординга и волейбола среди широкой общественности.

В Ташкенте впервые прошли соревнования по триатлону >>

Во время мероприятий были проведены спортивные соревнования среди детей, подростков и спортсменов старшего возраста, а также представителей СМИ, приглашенных для освещения фестивалей.

Победители были награждены медалями, дипломами и драгоценными призами.

Теги:
Чимган, Чимган, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Спортсмен, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Звездный час Муроджона Ахмадалиева: так даже Хабиба не встречали
Звездный час Муроджона Ахмадалиева: откровение отца и награда от президента
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться