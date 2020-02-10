ФК "Уфа" заключил контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Футбольный клуб "Уфа" заключил контракт с полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым, сообщается на сайте российской команды.
"Срок контракта 19-летнего игрока с "Уфой" не сообщается", - говорится в публикации.
Однако по информации источника, Урунову предложили контракт на пять лет, а сумма трансфера составит $150 тыс.
Урунов уже принял участие в товарищеском матче "Уфы" с венгерским "Уйпештом".
"Уфа" купит хавбека сборной Узбекистана Урунова за $150 тыс. >>
Футболист перешел в "Локомотив" в июле 2019 года и провел за узбекский клуб в чемпионате 13 матчей, забив 1 гол.
Летом 2019-го Урунов дебютировал за национальную сборную Узбекистана в товарищеском матче против Турции.