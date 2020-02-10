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ФК Уфа заключил контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана

ФК "Уфа" заключил контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200210/13429320/Ufa-zaklyuchil-kontrakt-s-19-letnim-poluzaschitnikom-sbornoy-Uzbekistana.html

Пока не известен срок контракта игрока с "Уфой", однако уже есть информация о том, сколько составит сумма трансфера.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Футбольный клуб "Уфа" заключил контракт с полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым, сообщается на сайте российской команды.

"Срок контракта 19-летнего игрока с "Уфой" не сообщается", - говорится в публикации.

Однако по информации источника, Урунову предложили контракт на пять лет, а сумма трансфера составит $150 тыс.

Урунов уже принял участие в товарищеском матче "Уфы" с венгерским "Уйпештом".

"Уфа" купит хавбека сборной Узбекистана Урунова за $150 тыс. >>

Футболист перешел в "Локомотив" в июле 2019 года и провел за узбекский клуб в чемпионате 13 матчей, забив 1 гол.

Летом 2019-го Урунов дебютировал за национальную сборную Узбекистана в товарищеском матче против Турции.

Теги:
Контракт, Спортсмен, спорт, Россия, Россия, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Футболист, футбол, Футбол



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