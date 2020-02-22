Ольга Забелинская на ЧМ по велотреку поборется за путевку на Олимпиаду

В Берлине с 26 февраля по 1 марта пройдет последнее соревнование, в котором разыграются путевки в Токио-2020 в направлении трека.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская на чемпионате мира по велотреку в Берлине должна попасть в пятерку лучших для завоевания лицензии на Олимпиаду-2020, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

"Честь нашей страны будет защищать Ольга Забелинская в омниуме и групповой гонке по очкам. Это последнее соревнование, в котором разыграются путевки в Токио-2020 в направлении трека", — говорится в публикации на сайте НОК.

Как отмечается, 39-летняя Забелинская занимает 24-е место в мировом рейтинге.

"Если ей удастся войти в первую пятерку чемпионата, то она обеспечит себе путевку и в направлении трека", — отметили в комитете.

Ольга Забелинская летом 2018 года сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское. После этого она выступала на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) как на шоссе, так и на треке, однако для участия в Олимпийских играх необходимо соответствующее решение национальных олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее в Федерации велоспорта Узбекистана сообщили, что Забелинская сможет выступить на Играх в Токио под флагом Узбекистана.

Чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в Берлине с 26 февраля по 1 марта.