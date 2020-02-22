Ольга Забелинская на ЧМ по велотреку поборется за путевку на Олимпиаду

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская на чемпионате мира по велотреку в Берлине должна попасть в пятерку лучших для завоевания лицензии на Олимпиаду-2020, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.
"Честь нашей страны будет защищать Ольга Забелинская в омниуме и групповой гонке по очкам. Это последнее соревнование, в котором разыграются путевки в Токио-2020 в направлении трека", — говорится в публикации на сайте НОК.
Как отмечается, 39-летняя Забелинская занимает 24-е место в мировом рейтинге.
"Если ей удастся войти в первую пятерку чемпионата, то она обеспечит себе путевку и в направлении трека", — отметили в комитете.
Чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в Берлине с 26 февраля по 1 марта.