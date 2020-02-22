13:14 22 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск

Ольга Забелинская на ЧМ по велотреку поборется за путевку на Олимпиаду

Фото: НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
17 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200222/13522587/Olga-Zabelinskaya-na-ChM-po-velotreku-poboretsya-za-putevku-na-Olimpiadu.html

В Берлине с 26 февраля по 1 марта пройдет последнее соревнование, в котором разыграются путевки в Токио-2020 в направлении трека.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская на чемпионате мира по велотреку в Берлине должна попасть в пятерку лучших для завоевания лицензии на Олимпиаду-2020, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

"Честь нашей страны будет защищать Ольга Забелинская в омниуме и групповой гонке по очкам. Это последнее соревнование, в котором разыграются путевки в Токио-2020 в направлении трека", — говорится в публикации на сайте НОК.

Как отмечается, 39-летняя Забелинская занимает 24-е место в мировом рейтинге.

"Если ей удастся войти в первую пятерку чемпионата, то она обеспечит себе путевку и в направлении трека", — отметили в комитете.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ольга Забелинская сможет выступить на ОИ-2020 под флагом Узбекистана
Ольга Забелинская летом 2018 года сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское. После этого она выступала на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) как на шоссе, так и на треке, однако для участия в Олимпийских играх необходимо соответствующее решение национальных олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее в Федерации велоспорта Узбекистана сообщили, что Забелинская сможет выступить на Играх в Токио под флагом Узбекистана.

Чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет в Берлине с 26 февраля по 1 марта.

Теги:
Ольга Забелинская, Спортсмен, Олимпийские игры в Токио, Токио, олимпиада, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при президенте Турецкой Республики
Итоги официального визита Шавката Мирзиёева в Турцию
Новая волна русофобии: Запад обвиняет Россию в хакерских атаках
В чем виновата Россия? Грузия озвучила свою версию
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться