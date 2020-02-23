Страны ЦА задумались о возрождении Центральноазиатских игр

Члены олимпийских комитетов отметили, что спортивные соревнования принесут пользу не только спортсменам, но и укрепят международное сотрудничество между государствами.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Нур-Султане состоялась встреча председателей национальных олимпийских комитетов (НОК) стран центральноазиатской зоны, передает НОК Казахстана.

В заседании приняли участие делегации из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Афганистана и Ирана.

НОК Казахстана В Нур-Султане состоялась рабочая встреча генеральных секретарей НОК центральноазиатской зоны

Представители стран обсудили возобновление проведения Центральноазиатских игр, которые намечены на 2021 год.

Стороны сошлись в едином мнении, что спортивные соревнования станут не только отличной возможностью для спортсменов проявить себя, но и площадкой для международного сотрудничества между государствами.

Кроме того, как отметили в НОК Казахстана, 2021 год — первый в новом олимпийском цикле, который поможет оценить уровень сборных после Олимпийских игр.

Однако странам предстоит решить еще несколько важных вопросов: как часто будут проводиться игры и какие виды спорта будут включены в программу.

Центральноазиатские игры - состязание, проводившееся каждые два года (до 2005 года) среди атлетов из стран Центральной Азии. Игры проходили в Ташкенте (1995 и 2005 годы), Алма-Ате (1997 год), Бишкеке (1999 год) и Душанбе (2003 года).