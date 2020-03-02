Самарканд, вперед: подробности самого ожидаемого забега года

Для забега в прошлом году был выбран маршрут, который позволил участникам забега увидеть все основные достопримечательности Самарканда.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. В Самарканде 1 ноября состоится международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon, пишет пресс-служба.

Совсем скоро будет доступна онлайн-регистрация для всех желающих на сайте проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samarkand Half Marathon (@samarkandhalfmarathon) 28 Фев 2020 в 6:22 PST

В прошлом, 2019 году, в полумарафоне приняли участие как опытные, так и начинающие бегуны из 25 стран мира, для которых были предусмотрены три дистанции: 21 км, 10 км и 2 км.

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Для забега был выбран маршрут, который позволил участникам забега увидеть все основные достопримечательности Самарканда.

Пресс-служба также напоминает, что тем участникам, кто подпишется на рассылку уведомлений на сайте полумарафона, слоты для участия в забеге будут представлены со скидкой.

Samarkand Half Marathon - событие, которое включает в себя не только спортивное мероприятие, но и культурную и образовательную программу. Главная цель проекта - привлечь внимание общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства, а также популяризация здорового образа жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане.