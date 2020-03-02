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Samarkand Half marathon

Самарканд, вперед: подробности самого ожидаемого забега года

Пресс-служба/EK.ZYKOVA
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200302/13578937/Samarkand-vpered-podrobnosti-samogo-ozhidaemogo-zabega-goda.html

Для забега в прошлом году был выбран маршрут, который позволил участникам забега увидеть все основные достопримечательности Самарканда.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. В Самарканде 1 ноября состоится международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon, пишет пресс-служба.

Совсем скоро будет доступна онлайн-регистрация для всех желающих на сайте проекта.

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Публикация от Samarkand Half Marathon (@samarkandhalfmarathon)

В прошлом, 2019 году, в полумарафоне приняли участие как опытные, так и начинающие бегуны из 25 стран мира, для которых были предусмотрены три дистанции: 21 км, 10 км и 2 км.

От Регистана по всему Самарканду: как полумарафон объединил многих - видео >>

Для забега был выбран маршрут, который позволил участникам забега увидеть все основные достопримечательности Самарканда.

Пресс-служба также напоминает, что тем участникам, кто подпишется на рассылку уведомлений на сайте полумарафона, слоты для участия в забеге будут представлены со скидкой.

Samarkand Half Marathon - событие, которое включает в себя не только спортивное мероприятие, но и культурную и образовательную программу. Главная цель проекта - привлечь внимание общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства, а также популяризация здорового образа жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Благотворительный марафон, марафон, забег, бег, Спортсмен, спорт



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