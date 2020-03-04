Ташкентский "Хумо" вырвал победу в матче с "Торосом"

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В столице Узбекистана завершился шестой матч серии плей-офф на Кубок Петрова. Ташкентский "Хумо" в тяжелейшем матче обыграл команду "Торос" 2:1, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Основное время встречи завершилось вничью, причем, хозяева вели в счете, но пропустили шайбу в самой концовке третьего периода.
Победителей не выявил и овертайм, в ходе которого счет на табло не изменился. По правилам плей-офф, в отличие от игр основного чемпионата серия буллитов при ничейном результате не назначается - поединок продолжается до победной шайбы одной из команд.
Героем встречи стал Максим Казаков, забивший победный гол уже во втором овертайме. Таким образом "Хумо" сравнял счет в серии - 3:3. Теперь все решится в поединке на выезде в Нефтекамске 7 марта.
По словам наставника "крылатых" Евгения Попихина, именно трибуны во многом помогли команде собраться в ответственный момент и добиться успеха в таком нервном и непростом поединке.