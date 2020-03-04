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Матч Хумо — Торос в Ташкенте

Ташкентский "Хумо" вырвал победу в матче с "Торосом"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (17)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200304/13599380/Tashkentskiy-Khumo-vyrval-pobedu-v-matche-s-Torosom.html

В шестой игре плей-офф ВХЛ хоккейный клуб "Хумо" принимал на своем льду "Торос". Основное время и первый овертайм завершились вничью 1:1. Победную шайбу во втором овертайме забросил Максим Казаков.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В столице Узбекистана завершился шестой матч серии плей-офф на Кубок Петрова. Ташкентский "Хумо" в тяжелейшем матче обыграл команду "Торос" 2:1, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Основное время встречи завершилось вничью, причем, хозяева вели в счете, но пропустили шайбу в самой концовке третьего периода.

Победителей не выявил и овертайм, в ходе которого счет на табло не изменился. По правилам плей-офф, в отличие от игр основного чемпионата серия буллитов при ничейном результате не назначается - поединок продолжается до победной шайбы одной из команд. 

Героем встречи стал Максим Казаков, забивший победный гол уже во втором овертайме. Таким образом "Хумо" сравнял счет в серии - 3:3. Теперь все решится в поединке на выезде в Нефтекамске 7 марта.

Хоккейный матч Хумо — Торос
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоккейный матч "Хумо" — "Торос"
Стадия плей-офф Высшей хоккейной лиги проходит по кубковой системе. В 1/8 подопечным Евгения Попихина противостоит коллектив из Башкирии. Перед матчем в Ташкенте "Хумо" уступал в серии со счетом 2:3. Учитывая, что каждый раунд ведется до четырех побед одной из команд, игра в Узбекистана была во много решающей. Неслучайно именно на этот поединок пришло рекордное для арены Homo число зрителей - 7267.

Болельщики на трибунах во время хоккейного матча Хумо — Торос
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Болельщики на трибунах во время хоккейного матча "Хумо" — "Торос"

По словам наставника "крылатых" Евгения Попихина, именно трибуны во многом помогли команде собраться в ответственный момент и добиться успеха в таком нервном и непростом поединке.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (17)
Теги:
Ташкент, хоккей, Хоккейный клуб "Хумо"



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