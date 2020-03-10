Коронавирус оставил "Хумо" без домашних игр в 1/4 ВХЛ

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо", пробившийся в дебютном для сезоне ВХЛ до четвертьфинала, вынужден отказаться от домашних матчей серии против московской "Звезды". В целях профилактики от коронавируса игры решено перенести на нейтральную площадку, сообщает пресс-служба "крылатых".

Такое решение было принято в связи с приказом министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан от 5 марта 2020 года.

"Домашние матчи ¼ Кубка Петрова против московской "Звезды" пройдут на нейтральной территории, скорее всего в России. Хоккейный клуб "Хумо" сожалеет о том, что верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на "Хумо Арене" и призывает узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить исторические матчи команды", — говорится сообщении на сайте клуба.

Выступая 10 марта на пресс-конференции в Ташкенте, министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов заявил, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будут приниматься необходимые меры. Прежде всего, ограничения касаются международных мероприятий. Что касается национальных праздников, то пока вопрос об отмене Навруза или других торжеств не рассматривался, но все будет зависеть от оперативной обстановки.

Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" впервые принимает участие в регулярном чемпионате ВХЛ и сумел пробиться в стадию плей-офф. В 1/8 Кубка Петрова подопечные Евгения Попихина в упорной и тяжелейшей борьбе одолели соперников из Нефтекамска - команду "Торос" со счетом 4:3. Обе команды выиграли по три своих домашних матча, а в решающей встрече на выезде "крылатые" оказались сильнее и сумели пробиться в четвертьфинал. В этих условиях отмена домашних матчей может существенно повлиять на настрой команды, которая лишится поддержки родных трибун.

По иронии судьбы, среди десятков плакатов у болельщиков в последнем домашнем матче против "Тороса" был и такой: "Коронавирус не беда...". Правы ли были фанаты, покажет результат первых матчей.

В Москве 11 и 12 марта состоятся первые две игры серии против "Звезды". На какой площадке пройдут условно "домашние" поединки "Хумо", пока неизвестно.