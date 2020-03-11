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Три узбекских боксера вышли в финал турнира в Аммане

Три узбекских боксера вышли в финал турнира в Аммане

НОК
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200311/13642780/Tri-uzbekskikh-boksera-vyshli-v-final-turnira-v-Ammane.html

Еще одна узбекская спортсменка Турсуной Рахимова (-51 кг) поднимется на ринг за лицензию Олимпиады.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Три узбекских боксера успешно вышли в финал турнира в Аммане, информирует НОК.

Сегодня пройдет последний день лицензионного турнира по боксу для континентов Азии-Океании. 

"Вчера трое узбекистанцев Элнур Абдураимов (-63 кг), Миразизбек Мирзахалилов (-57 кг) и Баходир Жалолов (+97 кг) успешно провели полуфинальные бои и сегодня будут бороться за "золото" турнира", - говорится в сообщении.

Также, еще одна узбекская спортсменка Турсуной Рахимова (-51 кг) поднимется на ринг за лицензию Олимпиады.

Еще один узбекский боксер получил лицензию на токийскую Олимпиаду >>

Напомним, 8 марта бронзовый призер чемпионата мира по боксу в России Бобоусмон Батуров принес своей команде первую олимпийскую лицензию для Игр в Токио. Вчера, 10 марта, Миразизбек Мирзахалилов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020.

Теги:
Олимпийские игры в Токио, боксер, Бокс, Спортсмен, спорт, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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