Три узбекских боксера вышли в финал турнира в Аммане

Еще одна узбекская спортсменка Турсуной Рахимова (-51 кг) поднимется на ринг за лицензию Олимпиады.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Три узбекских боксера успешно вышли в финал турнира в Аммане, информирует НОК.

Сегодня пройдет последний день лицензионного турнира по боксу для континентов Азии-Океании.

"Вчера трое узбекистанцев Элнур Абдураимов (-63 кг), Миразизбек Мирзахалилов (-57 кг) и Баходир Жалолов (+97 кг) успешно провели полуфинальные бои и сегодня будут бороться за "золото" турнира", - говорится в сообщении.

Также, еще одна узбекская спортсменка Турсуной Рахимова (-51 кг) поднимется на ринг за лицензию Олимпиады.

Еще один узбекский боксер получил лицензию на токийскую Олимпиаду >>

Напомним, 8 марта бронзовый призер чемпионата мира по боксу в России Бобоусмон Батуров принес своей команде первую олимпийскую лицензию для Игр в Токио. Вчера, 10 марта, Миразизбек Мирзахалилов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020.