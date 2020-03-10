Еще один узбекский боксер получил лицензию на токийскую Олимпиаду

В эти дни в Аммане проходит вечерняя программа в рамках лицензионного турнира по боксу для континентов Азии-Океании.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Узбекистанец Миразизбек Мирзахалилов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020, информирует НОК Узбекистана.

В эти дни в Аммане проходит вечерняя программа в рамках лицензионного турнира по боксу для континентов Азии-Океании.

"В бою с представителем Гонг-Конга Синг Ю Цином узбекистанец Мирзахалилов одержал победу и завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020", - говорится в сообщении.

Таким образом, она стала двадцатой путевкой сборной Узбекистана.

А вот две узбекистанки, Турсуной Рахимова(-51 кг) и Райхона Кодирова (-60 кг), выступавшие в рамках вечерней программы, упустили шанс и проиграли своим соперницам.

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Однако в весовой категории Рахимовой разыгрывается 6 лицензий, и она сохранила возможность побороться за путевку на Игры.

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Напомним, 8 марта бронзовый призер чемпионата мира по боксу в России Бобоусмон Батуров принес своей команде первую олимпийскую лицензию для Игр в Токио.