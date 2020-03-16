Только перья летели: "Звезда" растерзала "Хумо" в четвертом матче серии

Во втором номинально домашнем поединке против московской команды ташкентцы ничего не смогли противопоставить гостям, не забив ни одной шайбы.

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Хоккеисты "Звезды" разгромили "Хумо" в очередном матче серии плей-офф ВХЛ со счетом 4:0. Номинальные хозяева во втором поединке на площадке в подмосковном Воскресенске так и не смогли поразить ворота соперника.

Результат игры был по сути ясен уже после первых двух периодов, в каждом из которых гости забросили по две шайбы, в том числе воспользовавшись численным большинством. После четвертого пропущенного гола ворота "крылатых" покинул Роман Смирягин, который несмотря на несколько эффектных сейвов, не смог помочь своим партнерам.

Третий отрезок встречи завершился без забитых шайб, а итоговый счет на табло остался прежним - 4:0.

После этой победы "Звезда" увеличила преимущество в серии — 3:1. Чтобы сохранить шансы на попадание в полуфинал Кубка Петрова, подопечным Евгения Попихина необходимо выигрывать два матча подряд.

Хоккеисты "Хумо" были вынуждены играть на нейтральном льду из-за карантинных мер, объявленных в Ташкенте. Это уже вторая встреча, состоявшаяся без зрителей. Однако ситуация в столице России такова, что дальнейший розыгрыш ВХЛ может быть приостановлен по соображениям эпидемиологической безопасности.