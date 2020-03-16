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Матч плей-офф ВХЛ Звезда — Хумо

Только перья летели: "Звезда" растерзала "Хумо" в четвертом матче серии

Пресс-служба ХК "Хумо"
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (24)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200316/13690204/Tolko-perya-leteli-Zvezda-rasterzala-Khumo-v-chetvertom-matche-serii.html

Во втором номинально домашнем поединке против московской команды ташкентцы ничего не смогли противопоставить гостям, не забив ни одной шайбы.

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Хоккеисты "Звезды" разгромили "Хумо" в очередном матче серии плей-офф ВХЛ со счетом 4:0. Номинальные хозяева во втором поединке на площадке в подмосковном Воскресенске так и не смогли поразить ворота соперника.

Результат игры был по сути ясен уже после первых двух периодов, в каждом из которых гости забросили по две шайбы, в том числе воспользовавшись численным большинством. После четвертого пропущенного гола ворота "крылатых" покинул Роман Смирягин, который несмотря на несколько эффектных сейвов, не смог помочь своим партнерам.

Матч 1/4 ВХЛ Хумо - Звезда
Пресс-служба ХК "Хумо"
Не чувствуя себя как дома: "Хумо" нарушил 30-матчевую традицию в ВХЛ
Третий отрезок встречи завершился без забитых шайб, а итоговый счет на табло остался прежним - 4:0.

После этой победы "Звезда" увеличила преимущество в серии — 3:1. Чтобы сохранить шансы на попадание в полуфинал Кубка Петрова, подопечным Евгения Попихина необходимо выигрывать два матча подряд. 

Хоккеисты "Хумо" были вынуждены играть на нейтральном льду из-за карантинных мер, объявленных в Ташкенте. Это уже вторая встреча, состоявшаяся без зрителей. Однако ситуация в столице России такова, что дальнейший розыгрыш ВХЛ может быть приостановлен по соображениям эпидемиологической безопасности.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (24)
Теги:
Хоккейный клуб "Хумо", хоккей



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