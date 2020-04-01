Хабиб Нурмагомедов будет тренировать узбекских хоккеистов — ХК "Хумо"

Непобедимый боец будет учить хоккеистов единоборствам, рассказали в пресс-службе "сине-оранжевых".

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств, чемпион мира по версии UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ташкентский хоккейный клуб "Хумо" договорились о сотрудничестве.

"Боец ММА войдет в штаб клуба как тренер по единоборствам, — сообщили в пресс-службе "Хумо". — Желаем Хабибу Нурмагомедову удачи и успехов в сине-оранжевых цветах!"

Защитник Игорь Мережко отметил, что команда встретила эту новость с большим воодушевлением.

"Наш тренер по физической подготовке Арнис Ритениекс обладает отличными навыками единоборств, а теперь вдвоем с Хабибом они научат нас многому новому. Ждем не дождемся, когда он присоединится к команде", — заявил Мережко.

Публикация про Нурмагомедова на странице "Хумо" в Instagram собрала уже десятки комментариев. Некоторые пользователи признались, что "почти купились" на эту новость — забыв, что сегодня 1 апреля, День смеха.

"Да-да, с утра Роналдо и Месси звонили! Говорят, что будут тренировать наших начинающих футболистов", — написала одна девушка.

"Еще Криштиану подпишите для физподготовки игроков", — предложил другой подписчик.

Напомним, в мае прошлого года Хабиб Нурмагомедов побывал в столице Узбекистана Ташкенте. Он, в частности, посетил Humo Arena, о чем рассказал в своем Instagram. Боец выложил фотографию с общим видом на спортивный комплекс и видео изнутри.

Также Нурмагомедов предложил проводить на Humo Arena бои по смешанным единоборствам UFC.