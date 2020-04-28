Названы самые дорогие легионеры узбекского футбола

Какова стоимость Элдора Шомуродова, Одила Ахмедова, Отабека Шукурова и многих других? Читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Стала известна стоимость десяти главных легионеров узбекского футбола, сообщается на сайте Transfermarkt.

Согласно данным стоимость футболистов выглядит так:

Элдор Шомуродов ("Ростов") — 5,2 миллиона евро

Одил Аҳмедов ("Шанхай СИПГ") — 2 миллиона евро

Отабек Шукуров ("Шаржа") — 1,6 миллиона евро

Азиз Ганиев ("Шабоб ал-Аҳли") — 1 миллион евро

Виталий Денисов ("Ротор") — 950 тысяч евро

Сардор Рашидов ("Катар") — 900 тысяч евро

Остон Урунов ("Уфа") — 900 тысяч евро

Ислом Тўхтахужаев ("Шенян Урбан")— 800 тысяч еров

Икром Алибоев ("Сеул") — 750 тысяч евро

Сардор Мирзаев ("Муангтон Юнайтед") — 650 тысяч евро

Напомним, в январе Элдор Шомуродов занял 11-е место в списке лучших бомбардиров 2019 года.

Элдор Шомуродов попал в список лучших бомбардиров 2019 года >>

Несмотря на то, что в составе клуба игрок не забивал в рамках международных турниров, за сборную ему удалось отличиться 13 раз. Ранее Элдор Шомуродов был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам года.

За сборную Узбекистана Шомуродов забил 20 мячей в 43 матчах.