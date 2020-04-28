Названы самые дорогие легионеры узбекского футбола

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Стала известна стоимость десяти главных легионеров узбекского футбола, сообщается на сайте Transfermarkt.
Согласно данным стоимость футболистов выглядит так:
Элдор Шомуродов ("Ростов") — 5,2 миллиона евро
Одил Аҳмедов ("Шанхай СИПГ") — 2 миллиона евро
Отабек Шукуров ("Шаржа") — 1,6 миллиона евро
Азиз Ганиев ("Шабоб ал-Аҳли") — 1 миллион евро
Виталий Денисов ("Ротор") — 950 тысяч евро
Сардор Рашидов ("Катар") — 900 тысяч евро
Остон Урунов ("Уфа") — 900 тысяч евро
Ислом Тўхтахужаев ("Шенян Урбан")— 800 тысяч еров
Икром Алибоев ("Сеул") — 750 тысяч евро
Сардор Мирзаев ("Муангтон Юнайтед") — 650 тысяч евро
Напомним, в январе Элдор Шомуродов занял 11-е место в списке лучших бомбардиров 2019 года.
Элдор Шомуродов попал в список лучших бомбардиров 2019 года >>
Несмотря на то, что в составе клуба игрок не забивал в рамках международных турниров, за сборную ему удалось отличиться 13 раз. Ранее Элдор Шомуродов был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам года.
За сборную Узбекистана Шомуродов забил 20 мячей в 43 матчах.