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Эльдор Шомуродов попал в список лучших бомбардиров 2019 года

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200102/13150825/Eldor-Shomurodov-popal-v-spisok-luchshikh-bombardirov-2019-goda.html

В рейтинге Шомурадов обошел Лионеля Месси, Габриэля Жезуса и многих других. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Нападающий российского клуба "Ростов" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов занял 11 место в списке лучших бомбардиров 2019 года, сообщает Международная федерация истории и статистики футбола (IFFHS).

Несмотря на то, что в составе клуба игрок не забивал в рамках международных турниров, за сборную ему удалось отличиться 13 раз.   

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Лучшим в международных турнирах стал португалец Криштиану Роналду, который занял 1-е место по числу голов в сборной и континентальных кубках. Бомбардир забил 21 гол – 14 в сборной Португалии, 7 в "Ювентусе". Нападающий "Аль-Джазиры" Али Мабхут, забивший 19 голов в сборной ОАЭ на 2-м месте. Замыкает тройку Гарри Кейн, отличившийся 12 раз в сборной Англии, 7 раз в "Тоттенхэме".

В рейтинге Шомурадов обошел Лионеля Месси, Габриэля Жезуса и многих других.

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Напомним, ранее Элдор Шомуродов был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам года. 

За сборную Узбекистана Шомуродов забил 20 мячей в 43 матчах.

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, рейтинг, Футболист, футбол, Футбол, Эльдор Шомуродов



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