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Футбол

В Германии уже в мае может возобновиться чемпионат по футболу

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200507/14070416/V-Germanii-uzhe-v-mae-mozhet-vozobnovitsya-chempionat-po-futbolu.html

Согласно информации СМИ, органы власти разрешат проведение матчей с соблюдением строгих мер предосторожности и при пустых трибунах.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Со второй половины мая в Германии Бундеслига может возобновить игры, сообщает Sports.ru.

"Канцлер Германии Ангела Меркель проведет телефонную конференцию с министрами, чтобы согласовать дальнейшие меры по выходу из ограничений по коронавирусу", - говорится в публикации.

Среди прочих вопросов на этом совещании обсудят возобновление футбольного чемпионата. 

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Согласно информации СМИ, органы власти разрешат проведение матчей с соблюдением строгих мер предосторожности и при пустых трибунах.

Напомним, что таким образом Германия первой из пяти ведущих футбольных держав возобновит проведение чемпионата по футболу, который приостанавливался из-за коронавируса.

Теги:
Германия, Германия, Спортсмен, спорт, Футболист, футбол, Футбол, коронавирус, Карантин



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