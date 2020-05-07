В Германии уже в мае может возобновиться чемпионат по футболу

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Со второй половины мая в Германии Бундеслига может возобновить игры, сообщает Sports.ru.
"Канцлер Германии Ангела Меркель проведет телефонную конференцию с министрами, чтобы согласовать дальнейшие меры по выходу из ограничений по коронавирусу", - говорится в публикации.
Среди прочих вопросов на этом совещании обсудят возобновление футбольного чемпионата.
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Согласно информации СМИ, органы власти разрешат проведение матчей с соблюдением строгих мер предосторожности и при пустых трибунах.
Напомним, что таким образом Германия первой из пяти ведущих футбольных держав возобновит проведение чемпионата по футболу, который приостанавливался из-за коронавируса.