В Германии уже в мае может возобновиться чемпионат по футболу

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Установлены требования для служб такси, салонов красоты и торговых центров С 8 мая по всему Узбекистану начинает действовать карантинный режим с разделением на три зоны: "красную", "желтую" и "зеленую". Возобновят свою работу компании и учреждения, находящиеся в "желтой" и "зеленой" зонах. 218

В Узбекистане приняли меры, призванные искоренить коррупцию в строительстве Комитет Законодательной палаты по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам заслушал информацию Министерства строительства о борьбе с коррупцией в этой сфере. 4