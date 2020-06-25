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Второй этап тренировок молодежной сборной Узбекистана U-19 по футболу

Игроки молодежной сборной Узбекистана по футболу готовятся к ЧА

Министерство спорта Узбекистана
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200625/14410461/Igroki-molodezhnoy-sbornoy-Uzbekistana-po-futbolu-gotovyatsya-k-ChA.html

Во время второго этапа тренировок Равшан Эрматов проверил физическую подготовку молодежной команды Узбекистана по футболу до 19 лет и поделился с игроками своим профессиональным опытом.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. После небольшого перерыва состоялся второй этап тренировок молодежной сборной Узбекистана U-19 по футболу под руководством тренера Тимура Копадзе, сообщают в Министерстве спорта.

Известно, что в октябре текущего года в Узбекистане пройдет молодежный чемпионат Азии U-19 по футболу.

Первый заместитель министра культуры и спорта, первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Эрматов наблюдал за тренировочным процессом, проходившим на стадионе Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.

Второй этап тренировок молодежной сборной Узбекистана U-19 по футболу
Министерство спорта Узбекистана
Второй этап тренировок молодежной сборной Узбекистана U-19 по футболу

В ходе тренировки замминистра оценил самочувствие, активность и настроение ребят, а также проверил состояние их физической подготовленности.

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Ассоциация футбола Узбекистана
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По завершении спортивного мероприятия Ирматов поделился своим профессиональным опытом с молодыми футболистами и пожелал им успешно сыграть на предстоящем чемпионате Азии, а также сразиться за Кубок мира ФИФА и Межконтинентальный кубок по футболу.

Напомним, в штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола прошла жеребьевка чемпионата Азии по футболу среди юношей до 19 лет.

Молодежная сборная Узбекистана сыграет в группе "А" против команд Ирана, Индонезии и Камбоджи.

Теги:
Молодежная сборная Узбекистана, Узбекистан, Чемпионат Азии по футболу, Равшан Ирматов



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