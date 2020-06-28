Названа предварительная дата проведения первых Игр стран СНГ

Раннее спортивное соревнование собирались провести в августе, однако из-за пандемии COVID-19 срок в итоге перенесли на осень.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Первые спортивные Игры стран СНГ, предположительно, пройдут 4-11 сентября.

Однако эта дата лишь предварительная, поскольку вопрос о точных сроках проведения соревнований находится на согласовании российской стороны.

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана.

Как ожидается, участие в Играх примут спортсмены в возрасте до 23 лет.

Участники соревнований прибудут из 11 стран стран Содружества — Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и России.

Всего в рамках Игр будет представлена 21 дисциплина.

"Медали будут разыграны в соревнованиях по 21 виду спорта: армрестлинг, бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба на поясах и борьба кураш, водное поло, пляжный волейбол, вольная и греко-римская борьба, гиревой спорт, дзюдо, каратэ, мас-рестлинг, настольный теннис, плавание, самбо, тайский бокс, танцевальный спорт, фехтование, футзал, художественная гимнастика, шахматы", — говорится в сообщении НОК Казахстана.

Местом проведения спортивных состязаний станет город Казань.

При этом организаторы Игр не исключают возможности очередного переноса сроков проведения мероприятия в случае нестабильной эпидемиологической обстановки.