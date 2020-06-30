Стал известен соперник Шахрама Гиясова в поединке за титул WBA International

В борьбе за титул WBA International Гиясов в 12-раундовом поединке встретится с 29-летним мексиканцем Франциско Рохо.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Стало известно, что 26-летний узбекский боксер Шахрам Гиясов выступит в андеркарде боксерского шоу от Matchroom Boxing, которое состоится 15 августа в городе Талса в американском штате Оклахома. Об этом сообщает портал Fight News.

В борьбе за титул WBA International Гиясов в 12-раундовом поединке встретится с 29-летним мексиканцем Франциско Рохо.

Шахрам Гиясов не выступал с августа прошлого года, когда нокаутировал в 1-м раунде опытного колумбийца Дарлея Переса. Рохо, после поражения по очкам от американского боксера Райана Мартина в сентябре 2019-го, провел два промежуточных поединка против малоизвестных соперников, в обоих победив досрочно.

Напомним, в апреле прошлого года узбекский боксер Шахрам Гиясов одержал победу в бою с американцем Эммануэлем Тейлором.

Американец проявил активность в самом начале боя, однако постепенно узбекистанец стал наносить точные удары, которые выбили его соперника из равновесия. Итог боя – победа узбекистанца и титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации.