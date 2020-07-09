Джасурбек Яхшибоев стал игроком белорусского "Шахтера"

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Атакующий полузащитник ташкентского "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев на правах аренды перешел в белорусский "Шахтер", сообщили в пресс-службе футбольного клуба РБ.
"Форвард Джасурбек Яхшибоев на правах аренды перешел из "Пахтакора" (Узбекистан) в нашу команду. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона, — говорится в публикации на сайте "Шахтера". — Яхшибоев будет выступать под номером 22".
В первой половине этого сезона футболист играл за белорусский клуб "Энергетик-БГУ", в составе которого провел 14 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи.
Сейчас Джасурбек Яхшибоев делит с Виталием Лисаковичем звание лучшего бомбардира белорусского чемпионата.
Имеет на своем счету два матча за национальную сборную Узбекистана.