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Футболист Джасурбек Яхшибоев

Джасурбек Яхшибоев стал игроком белорусского "Шахтера"

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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В первой половине этого сезона футболист играл за клуб "Энергетик-БГУ", в составе которого провел 14 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Атакующий полузащитник ташкентского "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев на правах аренды перешел в белорусский "Шахтер", сообщили в пресс-службе футбольного клуба РБ.

"Форвард Джасурбек Яхшибоев на правах аренды перешел из "Пахтакора" (Узбекистан) в нашу команду. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона, — говорится в публикации на сайте "Шахтера". — Яхшибоев будет выступать под номером 22".

Жасур Яхшибоев
ФК "Энергетик - БГУ"
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Джасурбек Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в Чиназе. Воспитанник ташкентского клуба "Пахтакор", с 2016 года был игроком основного состава. В 2019-м выступал за АГМК. 

В первой половине этого сезона футболист играл за белорусский клуб "Энергетик-БГУ", в составе которого провел 14 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Сейчас Джасурбек Яхшибоев делит с Виталием Лисаковичем звание лучшего бомбардира белорусского чемпионата.

Имеет на своем счету два матча за национальную сборную Узбекистана.

Теги:
Джасурбек Яхшибоев, Беларусь, ФК "Пахтакор", спорт, Футбол



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