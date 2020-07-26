У футболиста "Навбахор" обнаружен коронавирус

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. У одного из футболистов "Навбахор" был обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
"Анализы на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Футболист в настоящее время находится в строгой изоляции", - говорится в сообщении.
Остальные члены команды еще раз сдали тест на COVID-19. Результаты еще неизвестны.
Напомним, 19 июля стало известно, что результаты анализов на COVID-19 у пятерых футболистов команды "Пахтакор" и одного игрока клуба "Бунёдкор" оказались положительными.
У нескольких футболистов "Пахтакора" и "Бунёдкора" обнаружили коронавирус >>
Тогда сообщили, что на карантине будут находиться и футболисты "Навбахора", так как "Бунедкор" 7 июля проводил матч с наманганским клубом.
Однако, на тот момент, ни у кого из игроков "Навбахора" никаких симптомов выявлено не было.