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У футболиста "Навбахор" обнаружен коронавирус

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (734)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200726/14627288/U-futbolista-Navbakhor-obnaruzhen-koronavirus.html

Примечательно, что неделю назад, после игры с "Бунедкор", ни у кого из игроков "Навбахора" никаких симптомов выявлено не было.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. У одного из футболистов "Навбахор" был обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

"Анализы на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Футболист в настоящее время находится в строгой изоляции", - говорится в сообщении.

Остальные члены команды еще раз сдали тест на COVID-19. Результаты еще неизвестны.

Напомним, 19 июля стало известно, что результаты анализов на COVID-19 у пятерых футболистов команды "Пахтакор" и одного игрока клуба "Бунёдкор" оказались положительными.

У нескольких футболистов "Пахтакора" и "Бунёдкора" обнаружили коронавирус >>

Тогда сообщили, что на карантине будут находиться и футболисты "Навбахора", так как "Бунедкор" 7 июля проводил матч с наманганским клубом.

Однако, на тот момент, ни у кого из игроков "Навбахора" никаких симптомов выявлено не было.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (734)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Наманган, Футболист, футбол, Футбол



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