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Узбекские боксеры проведут поединки в США

Узбекские боксеры проведут поединки в США

УзА
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200727/14632533/Uzbekskie-boksery-provedut-poedinki-v-SShA.html

На запланированном на 15 августа в штате Оклахома состязании на ринг поднимутся два узбекских боксера - Исроил Мадримов и Шахрам Гиёсов.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. В США планируется проведение "Вечера бокса", в котором примут участие узбекские боксеры, сообщает УзА.

"На запланированном на 15 августа в штате Оклахома состязании на ринг поднимутся два узбекских боксера - Исроил Мадримов и Шахрам Гиёсов", - говорится в информации.

Как сообщается, Исроил Мадримов за временный чемпионский пояс по версии WBA проведет бой против американца Эрика Уолкерга, а Шахрам Гиёсов в поединке против мексиканца Франсиско Рохо будет отстаивать свой чемпионский пояс WBA International. 

Находящийся в эти дни в США Бектемир Меликузиев с большой вероятностью также поднимется на ринг в августе. С кем он сразится - пока неизвестно. 

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Имеющий высокий рейтинг среди узбекских профессиональных боксеров Кудратилло Абдукаххоров 10 октября проведет бой с представителем России Сергеем Липнецом за временный чемпионский пояс по версии IBF. Однако из-за возникших визовых проблем Кудратилло пока не может вылететь в США. 

Теги:
Спортсмен, спорт, США, США, боксер, Бокс, Узбекистан, Узбекистан



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