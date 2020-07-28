С кем проведет свой последний бой в карьере Хабиб Нурмагомедов

Ранее Нурмагомедов хотел провести бой против Сен-Пьера, который объявил о завершении карьеры, но 39-летний канадец заявлял, что готов возобновить карьеру только ради боя с Хабибом.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов может провести свой последний поединок в карьере против канадца Жоржа Сен-Пьера, сказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Twitter.

"Конор (Макгрегор) хочет реванш, он хочет его со времен своего последнего поединка с Нурмагомедовым (в октябре 2018 года). Не знаю, возможно ли организовать этот бой, посмотрим, чем все закончится. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера, если это будет последний бой Нурмагомедова. Он показал себя великолепно в единоборствах, в спорте. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать все, что он захочет", - говорит Уайт.

Предстоящим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи, их поединок должен состояться в октябре в Абу-Даби. Изначально он должен был пройти в сентябре, но затем Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить Нурмагомедова и дадут ему время оправиться от потери отца Абдулманапа Нурмагомедова.

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Ранее Нурмагомедов хотел провести бой против Сен-Пьера, который объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. Тридцатидевятилетний канадец заявлял, что готов возобновить карьеру только ради боя с Нурмагомедовым.