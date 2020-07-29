Узбекский полузащитник Жасур Жалолиддинов перешел в московский "Локомотив"

Жалолиддинов — воспитанник академии "Бунёдкора". За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Московский "Локомотив" подписал контракт с 18-летним полузащитником из Узбекистана Жасуром Жалолиддиновым, сообщили в пресс-службе клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать под номером 23.

"Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит", — заявил спортсмен.

Жасур Жалолиддинов родился 15 мая 2002 года в Навои. Воспитанник академии "Бунёдкора". За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. Всего за "Бунёдкор" провел 32 матча, забил три гола и сделал три голевых передачи. Выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого вингера, а также центрального нападающего.

Двадцать третьего февраля 2020 года дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Беларусью.

В 2019 году газета The Guardian включила Жалолиддинова в список "Шестьдесят лучших молодых талантов мирового футбола" 2002 года рождения.