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Полузащитник Жасур Жалолиддинов

Узбекский полузащитник Жасур Жалолиддинов перешел в московский "Локомотив"

Пресс-служба ФК "Локомотив" (Москва)
Спорт
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20110
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Жалолиддинов — воспитанник академии "Бунёдкора". За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Московский "Локомотив" подписал контракт с 18-летним полузащитником из Узбекистана Жасуром Жалолиддиновым, сообщили в пресс-службе клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать под номером 23.

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"Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит", — заявил спортсмен.

Жасур Жалолиддинов родился 15 мая 2002 года в Навои. Воспитанник академии "Бунёдкора". За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. Всего за "Бунёдкор" провел 32 матча, забил три гола и сделал три голевых передачи. Выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого вингера, а также центрального нападающего. 

Двадцать третьего февраля 2020 года дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Беларусью.

В 2019 году газета The Guardian включила Жалолиддинова в список "Шестьдесят лучших молодых талантов мирового футбола" 2002 года рождения.

Теги:
Жасур Жалолиддинов, Россия, Москва, ФК "Локомотив", футбол



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