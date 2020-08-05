Нурмагомедов готовится к бою с Гэтжи в футболке с гербом Узбекистана — фото

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал в Instagram фото подготовки к бою с американцем Джастином Гэтжи, который должен пройти 24 октября.
На снимках Нурмагомедов в футболке с гербом Узбекистана. Пост собрал уже более миллиона лайков.
Боец начал вести отсчет дней до поединка.
"Вопросы всегда будут, их будет немало, самое главное, чтоб ты сам знал на них ответы, иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. Восемьдесят дней до боя", — написал он.
Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков за свою карьеру в MMA. На счету Гэтжи 22 победы при двух поражениях.
Отец Хабиба, заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов, 3 июля скончался от последствий коронавируса. Спустя несколько недель спортсмен написал на своей странице в Instagram: "Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной".