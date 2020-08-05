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Хабиб Нурмагомедов провел тренировку к предстоящему бою в футболке с гербом Узбекистан

Нурмагомедов готовится к бою с Гэтжи в футболке с гербом Узбекистана — фото

Instagram / khabib_nurmagomedov
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200805/14705192/Nurmagomedov-gotovitsya-k-boyu-s-Getzhi-v-futbolke-s-gerbom-Uzbekistana--foto.html

Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков за свою карьеру в MMA. На счету Гэтжи 22 победы при двух поражениях.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал в Instagram фото подготовки к бою с американцем Джастином Гэтжи, который должен пройти 24 октября.

На снимках Нурмагомедов в футболке с гербом Узбекистана. Пост собрал уже более миллиона лайков. 

Хабиб Нурмагомедов провел тренировку к предстоящему бою в футболке с гербом Узбекистан
Instagram / khabib_nurmagomedov
Хабиб Нурмагомедов провел тренировку к предстоящему бою в футболке с гербом Узбекистан

Боец начал вести отсчет дней до поединка.

"Вопросы всегда будут, их будет немало, самое главное, чтоб ты сам знал на них ответы, иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. Восемьдесят дней до боя", — написал он.

Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков за свою карьеру в MMA. На счету Гэтжи 22 победы при двух поражениях.

Встреча Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хабиб Нурмагомедов с трудом пробился через толпу фанатов в Ташкенте — видео
Напомним, в ноябре именитый боец с семьей посетили Ташкент, где прошел турнир GFC, на котором успешно выступил его двоюродный брат Умар: бой с аргентинцем Брайаном Гонсалесом продлился всего один раунд и завершился победой россиянина.

Отец Хабиба, заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов, 3 июля скончался от последствий коронавируса. Спустя несколько недель спортсмен написал на своей странице в Instagram: "Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной".

Теги:
тренировка, Узбекистан, боец, спорт, Хабиб Нурмагомедов



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