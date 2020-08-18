ПФЛ расследует трансфер Жасура Жалолиддинова в московский "Локомотив"

По словам главы лиги, в переходе узбекского полузащитника в состав российской команды было замечено несколько подозрительных моментов.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Ассоциацию футбола Узбекистана (АФУ) направлен запрос от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Она требует расследовать трансфер полузащитника Жасура Жалолиддинова из ташкентского "Бунёдкора" в московский "Локомотив". Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора ПФЛ Диёр Имамходжаев.

По словам главы лиги, в переходе узбекского полузащитника в состав российской команды было замечено несколько подозрительных моментов. В частности, в систему регистрации игроков Transfer Matching System (TMS) была загружена договоренность о расторжении контракта между футболистом и "Бунёдкором", а не соглашение клубов.

"Значит контракт с футболистом был расторгнут заранее, и он стал свободным агентом. Почему? В случае расторжения контракта с Жалолиддиновым соглашение сначала должны были направить в ПФЛ. Но в Профессиональной футбольной лиге не была в курсе, а "Локомотив" этот документ уже получил. Почему?" — пишет Диёр Имамходжаев.

Помимо этого, Агентство по управлению государственным активами дважды обращалось в "Бунёдкор" для получения информации о трансфере футболиста, но клуб откладывал ответ до урегулирования соглашения.

Глава ПФЛ также подчеркивает, что Жалолиддинов стал свободным агентом и направился в "Локомотив" в тот момент, когда имелось предложение из Турции на 400 тысяч евро.

Как утверждает Имамходжаев, формально для ПФЛ Жалолиддинов все еще является игроком "Бунёдкора", несмотря на то, что контракт с клубом расторгнут и футболист уже пребывает в составе московской команды. Если в течение двух недель "Локомотив" не получит ответа на запрос в TMS, то Международная федерация футбола (ФИФА) примет решение в пользу игрока.

"Такая же ситуация произошла и с Достоном Хамдамовым. Видимо, кому-то нужно было затянуть дела на две недели. Но смена руководства в клубе, скорее всего, разрушила эти планы. Вопросы по этому случаю могут быть неактуальными, возможно, все было сделано по регламенту… Но теперь мы должны это доказать. У АФУ есть более 10 дней для ответа на запрос TMS. Хотя Жалолиддинов уже успел надеть форму "Локомотива", де-юре игрок по-прежнему является представителем "Бунёдкора" в ПФЛ. При этом не следует забывать, что игрок и клуб уже расторгли контракт, который должен был продлиться до апреля 2021 года. Это первичный документ", — сказал руководитель ПФЛ.

Напомним, о трансфере Жасура Жалолиддинова из сборной Узбекистана в московский клуб было объявлено в конце июля. Соглашение рассчитано на пять лет. 18-летнему полузащитнику присвоен 23-й номер.