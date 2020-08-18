Представитель Жасура Жалолиддинова ответил на претензию главы ПФЛ

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Юрий Белоус — представитель узбекского футболиста Жасура Жалолиддинова, дал комментарий РИА Новости по поводу ситуации, связанной с переходом игрока в московский "Локомотив". Об этом сообщили на сайте футбольного клуба.

"Это была кристально чистая история, здесь никаких сомнений быть не может. Насколько я понимаю, в "Бунёдкоре" поменялось руководство, вместо одного генерального директора пришел другой. Пускай сами ищут бумаги по трансферу, если необходимо им что-то дать, думаю, они могут запросить это в "Локомотиве", — подчеркнул Белоус в телефонном разговоре.

По словам спикера, Жасур Жалолиддинов перешел в "Локомотив" на правах свободного агента. При этом была указана сумма, за которую "Бунёдкор" согласился его отпустить. Представитель 18-летнего полузащитника говорит, что игрок мог сам за себя заплатить или третьи лица могли это сделать за него. Что в результате и произошло.

"Бунёдкор" в полном объеме получил деньги, плюс клуб получил компенсацию по уставу ФИФА за воспитание игрока, причем это достаточно приличная сумма. Со стороны "Бунёдкора" никаких претензий нет, деньги заплатил один из лучших клубов Российской Премьер-Лиги, у футболиста прекрасные перспективы", - сказал Юрий Белоус.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора ПФЛ Диёр Имамходжаев заявил, что в Ассоциацию футбола Узбекистана (АФУ) был направлен запрос от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которая требовала расследовать трансфер полузащитника Жасура Жалолиддинова из ташкентского "Бунёдкора" в московский "Локомотив". По словам главы лиги, в переходе узбекского полузащитника в состав российской команды было замечено несколько подозрительных моментов.