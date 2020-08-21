Футболист Геннадий Денисов: сын как игрок меня давно переплюнул

Многолетний капитан "Пахатакора", серебряный призер чемпионата России и чемпион Узбекистана Геннадий Денисов в свой юбилей рассказал о спортивном прошлом, об успехах сына и о видении современного футбола в республике.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Легендарный футболист защитник "Пахтакора" Геннадий Денисов отметил свое 60-летие. Многолетний капитан ташкентского клуба он успел поиграть и в России, а теперь славную династию продолжает его сын – Виталий.

Корреспондент Sputnik Узбекистан поздравил юбиляра с праздником и вспомнил вместе с ним о ярком спортивном пути.

Геннадий Анатольевич Денисов родился в 1960 году в Сырдарье, в 70 километрах от Ташкента. По его словам, футболом он, как и большинство советских мальчишек, увлекся на улице. Мама будущего игрока почувствовала, что в сыне есть талант, и отвезла его в столицу республики, где он поступил в спортивный интернат.

Из личного архива Геннадия Денисова Марат Кабаев, Владимир Цирин, Геннадий Денисов (справа)

“В 17 лет я уже дебютировал за дубль “Пахтакора”, а с 18-ти начал играть за основной состав. Это было перед матчем с ереванским “Араратом”, — вспоминает Геннадий Денисов.

До сих пор он не может забыть трагедию 1979 года, когда в небе над Днепродзержинском в авиакатастрофе разбилась команда "Пахтакор". Сам он на ту злополучную игру в Минск полетел из Ташкента на два дня раньше, вместе с дублем, что и спасло ему жизнь.

В составе “Пахтакора” Геннадий Денисов отыграл 13 лет, выступая в основном на позиции левого защитника. Семь лет он был капитаном команды. Однако был в его ташкентской карьере и небольшой перерыв. В 1986 году футболист на год переходил в московский ЦСКА.

“Меня призвали в армию. Тогда было не так, как сейчас: если футболиста отправляли на военную службу, то по приказу Минобороны его в приказном порядке переводили в ЦСКА”, — объяснил ветеран "Пахтакора".

Из личного архива Геннадия Денисова Геннадий Денисов в составе ФК "Пахтакор"

Тогда армейцев тренировал знаменитый ленинградский наставник Юрий Морозов, многолетний соратник легендарного рулевого киевского “Динамо” Валерия Лобановского, который прославился работой в “Зените”. Ленинградский (позднее — петербургский) клуб до середины 2000-х годов не хватал звезд с неба и не имел богатых спонсоров, как сейчас, однако при Юрии Морозове все равно достигал серьезных высот.

Из личного архива Геннадия Денисова Геннадий Денисов

Самым большим успехом “Пахтакора” в годы выступления Денисова стало шестое место в чемпионате СССР 1982 года. Тогда ташкентский клуб тренировал еще один легендарный тренер — выходец из украинского Закарпатья, венгр по национальности Иштван Секеч.

Несмотря на то, что Геннадий Денисов играл в защите, он стабильно забивал. За ташкентцев, по его словам, он отличился 32-мя голами.

Тройкой лучших футболистов “Пахтакора” своего времени Геннадий ветеран клуба назвал Андрея Якубика, Марата Кабаева и Мустафу Белялова.

Из личного архива Геннадия Денисова Бывшие игроки ФК "Пахтакор" - Геннадий Денисов (слева), Мустафа Белялов, Игорь Шквирин

“Андрей Пятницкий, например, уехал в московский "Спартак", а Мирджалол Касымов, Игорь Шквырин и я перебрались во Владикавказ. Тогда во владикавказском “Спартаке” помощником тренера Александра Новикова был Александр Яновский (дядя известного впоследствии российского футболиста Игоря Яновского, игрока ЦСКА и французского “Пари Сен-Жермен” — ред.), с которым я дружил”, — пояснил Денисов.

В феврале 1991 года, когда Геннадий Денисов вместе с “Пахтакором” находился на турнире в Душанбе, их настигла новость о развале футбольного чемпионата Советского Союза. Игроки ташкентского клуба сразу начали переходить в другие команды.

В составе владикавказского “Спартака” Геннадий Денисов в 1992 году стал серебряным призером чемпионата России. Мог он стать и чемпионом страны, однако в 1995 году, когда "красно-оранжевые" уже под названием "Алания" выиграли чемпионский титул, Денисов, которому на тот момент исполнилось 34 года, уже покинул Владикавказ, вернувшись на родину. Он перебрался в наманганский "Навбахор", с которым успел стать чемпионом Узбекистана.

Футбольную династию Денисовых успешно продолжает сын Геннадия Анатольевича – Виталий. В составе ЦСКА и “Локомотива” Денисов-младший становился чемпионом России в середине 2000-х годов. В 2013 году его признали футболистом года в Узбекистане.

Из личного архива Геннадия Денисова Геннадий Денисов с друзьями

“В карьере Виталия значительную роль сыграл агент Константин Сарсания, с которым мы познакомились, когда я играл во Владикавказе. Он стал собирать перспективных молодых футболистов и забрал сына в Москву, в клуб “Академик”, где он в итоге и сформировался как игрок. Виталий меня переплюнул, поскольку в 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Пусть он тогда был молод и сидел в запасе, однако это первая медаль Кубка УЕФА, завоеванная футболистом из Центральной Азии”, — не без гордости заметил Геннадий Анатольевич.

Он добавил, что на тренерскую работу его сейчас не тянет. Что касается политических взглядов Геннадия Денисова, то он в этом смысле называет себя консерватором.

"Раньше было лучше, чем сейчас. В советское время люди были добрее, а государство тогда было железное", — заметил ветеран футбола.

Двумя самыми сильными узбекистанскими игроками современности Денисов назвал Остона Урунова — новобранца московского "Спартака", и Элдора Шомуродова, выступающего за "Ростов". С Уруновым, кстати, легенда "Пахтакора" успел поработать еще в Намангане, поэтому от всей души желает ему успехов и новых побед.