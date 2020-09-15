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"Пахтакор" начал серию игр ЛЧА в Дохе с поражения

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200915/14977250/Pakhtakor-nachal-seriyu-igr-LChA-v-Dokhe-s-porazheniya.html

Авторами голов у соперника стали Себастьян Джовинко и Хаттан Бахебри, в ташкентской команде - Эрен Дердийок.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Вчера, 14 сентября, в рамках третьего тура азиатской Лиги чемпионов в Дохе состоялась встреча группы B "Пахтакор" - "Аль-Хиляль", сообщает УзА. 

"Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Аль-Хиляль". Авторами голов у соперника стали Себастьян Джовинко и Хаттан Бахебри, в ташкентской команде - Эрен Дердийок", - говорится в сообщении.

Несмотря на поражение, "Пахтакор" сохраняет шансы на выход из группы, занимая второе место.

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Напомним, до этого команды встречались 6 раз, на счету "Аль-Хилала" 4 победы и 2 матча завершались вничью. В ворота соперника "Пахтакор" забил 4 гола, пропустил 13 голов.

 

Теги:
Пахтакор, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт



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