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Футбол

"Пахтакор" сыграет с "Аль-Хилалом" в Катаре

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200914/14967655/Pakhtakor-sygraet-s-Al-Khilalom-v-Katare.html

Напомним, все матчи "Пахтакора" будут начинаться в одно и то же время - в 23.00 по ташкентскому времени (по времени Дохи 21:00). 

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Сегодня, 14 сентября "Пахтакор" в Дохе сыграет матч Лиги чемпионов АФК против действующего чемпиона Саудовской Аравии и победителя Лиги чемпионов, "Аль-Хилала", сообщает пресс-служба.

"Перед матчем на стадионе "Аль Жануб" состоялась пресс-конференция с участием представителей двух клубов", - говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня команды встречались 6 раз, на счету "Аль-Хилала" 4 победы и 2 матча завершались вничью. В ворота соперника "Пахтакор" забил 4 гола, пропустил 13 голов.

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Примечательно, что стадион "Аль Жануб" был построен для Чемпионата мира-2022 и сдан в эксплуатацию в мае 2019 года. Он расположен на юге от Дохи и вмещает 40 тысяч зрителей.

Напомним, все матчи "Пахтакора" будут начинаться в одно и то же время - в 23.00 по ташкентскому времени (по времени Дохи 21:00). 

Теги:
Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, Узбекистан, Узбекистан, Пахтакор, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт



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