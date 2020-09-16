В обновленный рейтинг WBC вошли 8 узбекских боксеров

В первом полусреднем весе (-63,50 кг) Шохжахон Эргашев занял 24-е место, Анвар Туропов расположился на 39-ой позиции, а Шахрам Гиёсов занял последнюю 40-ю строчку.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг за сентябрь. Об этом сообщают в Министерстве физической культуры и спорта со ссылкой на Olamsport.com.

В отличие от других организаций, WBC оценивает не 15 сильных боксеров, а 40 мастеров этого вида единоборства.

По официальным данным , в сентябрьский рейтинг вошли 8 узбекских боксеров. В первом легком весе (-48,9) Хасанбой Досматов, как и в предыдущем месяце, остался на 32-м месте.

В первом полусреднем весе (-63,50 кг) трое боксеров из Узбекистана вошли в топ-40 рейтинга WBC: Шохжахон Эргашев занял 24-е место, Анвар Туропов расположился на 39-ой позиции, а Шахрам Гиёсов занял последнюю 40-ю строчку.

В первом среднем весе (-69,8 кг) Исроил Мадримов, в настоящее время владеющий поясом межконтинентального чемпиона WBA, поднялся на 22-е место. Равшан Махаммаджанов, несколько дней назад завоевавший в Москве молодежный пояс WBC, переместился в этой весовой категории на 40-ую позицию.

Во второй средней весовой категории Азизбек Абдугафуров (-76,2 кг) опустился со второго на шестое место. Стоит отметить, что Азизбек на данный момент является обладателем серебряного пояса WBC. Бектемир Меликозиев также поднялся с 39-го на 37-е место в этой весовой категории.

Напомним: в декабре 2018 года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разместила обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира в семнадцати весовых категориях. По итогам ноября в список вошли сразу четверо узбекских спортсменов. В десятке лучших оказался профессиональный боксер Исроил Мадримов, выступающий в суперполусредней весовой категории (-69,85 кг).