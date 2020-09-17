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Остон Урунов

Остон Урунов забил первый гол за "Спартак"

Instagram / oston_urunov
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200917/15000726/Oston-Urunov-zabil-pervyy-gol-za-Spartak.html

"Спартак" встречался с "Родиной" в матче первого тура группового турнира Кубка России. Игра состоялась на стадионе "красно-белых" в Тушино и завершилась их победой со счетом 5:1.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Футболист из Узбекистана, полузащитник Остон Урунов в среду забил первый гол за "Спартак", в который перешел из "Уфы" в начале августа.

"Спартак" встречался с "Родиной" в матче первого тура группового турнира Кубка России. Игра состоялась на стадионе "красно-белых" в Тушино и завершилась их победой со счетом 5:1.

Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в Спартаке
© Sputnik / Виталий Тимкив
Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в "Спартаке"
Урунов забил гол на 53 минуте. Он проскочил между защитниками и уложил мяч точно в нижний угол.

Напомним, что в Узбекистане футболист выступал за несколько команд — "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности он сыграл в 55 матчах Суперлиги.

С весны этого года полузащитник провел десять матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека — по итогам июня болельщики признали его лучшим футболистом башкирской команды.

Теги:
Остон Урунов, спорт, Россия, Москва, ФК "Спартак", Футбол



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