Остон Урунов забил первый гол за "Спартак"

"Спартак" встречался с "Родиной" в матче первого тура группового турнира Кубка России. Игра состоялась на стадионе "красно-белых" в Тушино и завершилась их победой со счетом 5:1.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Футболист из Узбекистана, полузащитник Остон Урунов в среду забил первый гол за "Спартак", в который перешел из "Уфы" в начале августа.

"Спартак" встречался с "Родиной" в матче первого тура группового турнира Кубка России. Игра состоялась на стадионе "красно-белых" в Тушино и завершилась их победой со счетом 5:1.

Урунов забил гол на 53 минуте. Он проскочил между защитниками и уложил мяч точно в нижний угол.

Напомним, что в Узбекистане футболист выступал за несколько команд — "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности он сыграл в 55 матчах Суперлиги.

С весны этого года полузащитник провел десять матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека — по итогам июня болельщики признали его лучшим футболистом башкирской команды.