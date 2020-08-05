Урунов подписал контракт со "Спартаком" — об этом клуб объявил в TikTok

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Полузащитник "Уфы" Остон Урунов, 19-летний футболист из Узбекистана, официально стал игроком московского "Спартака".
Об этом клуб объявил весьма креативно, опубликовав оригинальный ролик в Tik Tok.
Позднее официальное подтверждение появилось на сайте "красно-белых". Футболисту был присвоен 20-й номер.
"ФК "Спартак-Москва" согласовал с "Уфой" условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт. <...> Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в "Спартаке"!" — говорится в заявлении клуба.
Ранее спортивный журналист Максим Алланазаров предположил, во сколько "Спартаку" обойдется восходящая звезда узбекского футбола.
"За Урунова – 2 миллиона и 50% с дальнейшей продажи. Если останется в "Спартаке" на 2 года, то еще 2 миллиона "Уфе", — отмечал Алланазаров.
Напомним, что в Узбекистане футболист выступал за несколько команд — "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности, он сыграл в 55 матчах Суперлиги.
С весны этого года Урунов провел десять ярких матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека — по итогам июня полузащитник был признан болельщиками клуба лучшим футболистом башкирской команды.