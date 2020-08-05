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Урунов подписал контракт со "Спартаком" — об этом клуб объявил в TikTok

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200805/14709306/Urunov-podpisal-kontrakt-so-Spartakom--ob-etom-klub-obyavil-v-TikTok.html

Ранее спортсменом заинтересовались ЦСКА и московский "Динамо". Однако больше всего шансов, по мнению экспертов, было именно у "Спартака".

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Полузащитник "Уфы" Остон Урунов, 19-летний футболист из Узбекистана, официально стал игроком московского "Спартака".

Об этом клуб объявил весьма креативно, опубликовав оригинальный ролик в Tik Tok.

Позднее официальное подтверждение появилось на сайте "красно-белых". Футболисту был присвоен 20-й номер.

"ФК "Спартак-Москва" согласовал с "Уфой" условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт. <...> Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в "Спартаке"!" — говорится в заявлении клуба.

Ранее спортивный журналист Максим Алланазаров предположил, во сколько "Спартаку" обойдется восходящая звезда узбекского футбола.

ФК Уфа заключил контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана
Ассоциация футбола Узбекистана
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"За Урунова – 2 миллиона и 50% с дальнейшей продажи. Если останется в "Спартаке" на 2 года, то еще 2 миллиона "Уфе", — отмечал Алланазаров.

Напомним, что в Узбекистане футболист выступал за несколько команд — "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности, он сыграл в 55 матчах Суперлиги.

С весны этого года Урунов провел десять ярких матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека — по итогам июня полузащитник был признан болельщиками клуба лучшим футболистом башкирской команды.

Теги:
спорт, Футболист, футбол, ФК "Спартак"



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