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Ольга Забелинская представит Узбекистан на чемпионате мира по велошоссе

Фото: НОК Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200921/15019074/Olga-Zabelinskaya-predstavit-Uzbekistan-na-chempionate-mira-po-veloshosse.html

Забелинская примет участие в следующих программах: 24 сентября - "Женщины, личные гонки" и 26 сентября - "Женщины, групповые гонки".

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Ольга Забелинская представит Узбекистан на чемпионате мира по велошоссе, сообщает НОК.

"24-27 сентября в городе Имола, Италия, пройдет Чемпионат мира по велошоссе. Изначально предполагалось, что от имени Узбекистана примут участие 5 спортсменов. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом первенстве мира будет принимать участие только одна наша представительница — Ольга Забелинская", - говорится в сообщении.

В настоящее время Забелинская находится на Аппенинском полуострове и участвует в веломногодневке Giro Rosa. Во время соревнования Рустам Нуртдинов будет тренером велоспортсменки.

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Таким образом, Забелинская примет участие в следующих программах: 24 сентября - "Женщины, личные гонки" и 26 сентября - "Женщины, групповые гонки".

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Спортсмен, спорт, Ольга Забелинская



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