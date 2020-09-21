Забелинская примет участие в следующих программах: 24 сентября - "Женщины, личные гонки" и 26 сентября - "Женщины, групповые гонки".

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Ольга Забелинская представит Узбекистан на чемпионате мира по велошоссе, сообщает НОК.

"24-27 сентября в городе Имола, Италия, пройдет Чемпионат мира по велошоссе. Изначально предполагалось, что от имени Узбекистана примут участие 5 спортсменов. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом первенстве мира будет принимать участие только одна наша представительница — Ольга Забелинская", - говорится в сообщении.

В настоящее время Забелинская находится на Аппенинском полуострове и участвует в веломногодневке Giro Rosa. Во время соревнования Рустам Нуртдинов будет тренером велоспортсменки.

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Таким образом, Забелинская примет участие в следующих программах: 24 сентября - "Женщины, личные гонки" и 26 сентября - "Женщины, групповые гонки".