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Samarkand Half marathon

Samarkand Half Marathon: в забеге примут участие спортсмены и звезды эстрады

Пресс-служба/EK.ZYKOVA
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Трансляция забега пройдет 1 ноября в прямом эфире. Соревнование планируют провести и в других регионах республики.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Накануне состоялось онлайн-совещание зампремьер министра, председателя Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана и оргкомитета благотворительного полумарафона Азиза Абдухакимова, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

В рамках мероприятия были обсуждены организационные вопросы по проведению Самаркандского полумарафона, который стартует по всей стране 1 ноября. 

Samarkand Half Marathon: как прошел первый международный благотворительный забег в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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По словам Азиза Абдухакимова, в связи с пандемией коронавируса в этом году полумарафон будет проведен в виртуальном формате. Председатель добавил, что в Самарканде соберутся только профессиональные атлеты из разных стран. Спортсмены будут состязаться за право первенства.

Трансляция забега состоится в прямом эфире. Соревнование планируют провести и в других регионах республики. Добровольцы должны будут пробежать наибольшую дистанцию, чтобы их регион завоевал первое место. 

В ведомстве отмечают, что впервые для участников полумарафона будут созданы два дополнительных формата - детский забег и скандинавская ходьба.

Кто примет участие в Samarkand Half Marathon:

  • вице-премьер министра Азиз Абдухакимов;
  • хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов;
  • министр культуры Озодбек Назарбеков;
  • заслуженная артистка Узбекистана Севара Назархан;
  • гимнастка, многократная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Оксана Чусовитина;
  • боксёр, серебренный призёр Олимпийских игр 2016 Шахрам Гиясов;
  • футболист, капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов;
  • тяжелоатлет, чемпион Азии и мира, чемпион Олимпийских игр-2016 Руслан Нуриддинов. 

Все средства, вырученные с проведения марафона, направят на создание детской художественной студии в интернате для детей с аутизмом. В ходе мероприятия также для всех желающих будут организованы образовательные лекции и семинары с целью привлечения внимания к проблемам, с которыми сталкиваются граждане с РАС при интеграции в социальную среду.

Ранее по всей республике прошла акция #moviynurtarat в поддержку людей с аутизмом. Крупные городские сооружения и архитектурные памятники были подсвечены синим цветом в знак солидарности.

Напомним: Samarkand Half Marathon – это ежегодный благотворительный забег, организованный Фондом развития культуры и искусства совместно с Министерством культуры, Государственным комитетом по развитию туризма и хокимиятом Самаркандской области. 

Теги:
Узбекистан, Самарканд, Благотворительный марафон, марафон, забег



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