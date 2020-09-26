Samarkand Half Marathon: в забеге примут участие спортсмены и звезды эстрады

Трансляция забега пройдет 1 ноября в прямом эфире. Соревнование планируют провести и в других регионах республики.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Накануне состоялось онлайн-совещание зампремьер министра, председателя Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана и оргкомитета благотворительного полумарафона Азиза Абдухакимова, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

В рамках мероприятия были обсуждены организационные вопросы по проведению Самаркандского полумарафона, который стартует по всей стране 1 ноября.

По словам Азиза Абдухакимова, в связи с пандемией коронавируса в этом году полумарафон будет проведен в виртуальном формате. Председатель добавил, что в Самарканде соберутся только профессиональные атлеты из разных стран. Спортсмены будут состязаться за право первенства.

Трансляция забега состоится в прямом эфире. Соревнование планируют провести и в других регионах республики. Добровольцы должны будут пробежать наибольшую дистанцию, чтобы их регион завоевал первое место.

В ведомстве отмечают, что впервые для участников полумарафона будут созданы два дополнительных формата - детский забег и скандинавская ходьба.

Кто примет участие в Samarkand Half Marathon:

вице-премьер министра Азиз Абдухакимов;

хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов;

министр культуры Озодбек Назарбеков;

заслуженная артистка Узбекистана Севара Назархан;

гимнастка, многократная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Оксана Чусовитина;

боксёр, серебренный призёр Олимпийских игр 2016 Шахрам Гиясов;

футболист, капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов;

тяжелоатлет, чемпион Азии и мира, чемпион Олимпийских игр-2016 Руслан Нуриддинов.

Все средства, вырученные с проведения марафона, направят на создание детской художественной студии в интернате для детей с аутизмом. В ходе мероприятия также для всех желающих будут организованы образовательные лекции и семинары с целью привлечения внимания к проблемам, с которыми сталкиваются граждане с РАС при интеграции в социальную среду.

Ранее по всей республике прошла акция #moviynurtarat в поддержку людей с аутизмом. Крупные городские сооружения и архитектурные памятники были подсвечены синим цветом в знак солидарности.

Напомним: Samarkand Half Marathon – это ежегодный благотворительный забег, организованный Фондом развития культуры и искусства совместно с Министерством культуры, Государственным комитетом по развитию туризма и хокимиятом Самаркандской области.