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Главный тренер Пахтакора Шота Арвеладзе

Главный тренер "Пахтакора" вылечился от коронавируса

Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201005/15113227/Glavnyy-trener-Pakhtakora-vylechilsya-ot-koronavirusa.html

COVID-19 выявили у Арвеладзе в Катаре перед матчем против "Шахр Ходро" во время Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе вылечился от коронавируса, сообщили в пресс-службе ташкентского футбольного клуба.

COVID-19 выявили у Арвеладзе в Катаре перед матчем против "Шахр Ходро" во время Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Главный тренер был изолирован. У остальных представителей узбекской делегации и игроков инфекцию не обнаружили.

"Шота Арвеладзе наконец вылечился. Скоро он вернется в Узбекистан и продолжит тренировать нашу команду", — говорится в публикации на сайте "Пахтакора".

Напомним, ташкентский футбольный клуб завершил свое участие в Лиге чемпионов в результате проигрыша иранскому "Персеполису".

Теги:
пандемия, Футбол, спорт, Шота Арвеладзе, коронавирус, Пахтакор



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