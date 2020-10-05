Главный тренер "Пахтакора" вылечился от коронавируса

COVID-19 выявили у Арвеладзе в Катаре перед матчем против "Шахр Ходро" во время Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе вылечился от коронавируса, сообщили в пресс-службе ташкентского футбольного клуба.

COVID-19 выявили у Арвеладзе в Катаре перед матчем против "Шахр Ходро" во время Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Главный тренер был изолирован. У остальных представителей узбекской делегации и игроков инфекцию не обнаружили.

"Шота Арвеладзе наконец вылечился. Скоро он вернется в Узбекистан и продолжит тренировать нашу команду", — говорится в публикации на сайте "Пахтакора".

Напомним, ташкентский футбольный клуб завершил свое участие в Лиге чемпионов в результате проигрыша иранскому "Персеполису".