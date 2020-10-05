19:18 05 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Картинг

В Учкургане построен единственный в Центральной Азии картодром

Sputnik / Виталий Аньков
Спорт
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201005/15115495/V-Uchkurgane-postroen-edinstvennyy-v-Tsentralnoy-Azii-kartodrom.html

На нем будут проходить не только республиканские, но и международные соревнования по картингу, международное состязание на Кубок хокима области.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Учкургане открылся картодром с тремя конфигурациями трассы, отвечающий всем мировым требованиям, сообщает УзА.

Толчком к осуществлению этого стал указ президента страны "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в республике Узбекистан" от 24 января 2020 года, пишет издание.

В скором времени на площади картодрома в 1,70 гектара построят здание с комнатами для тренеров и медицинского персонала, раздевалками, мастерской по ремонту картингов.

Известно, что там будут проводить авторалли и мотокросс, которые входят в список технических и практических видов спорта "Ватанпарвар".

На единственном в Центральной Азии картодроме будут проходить не только республиканские, но и международные соревнования по картингу, международное состязание на Кубок хокима области.

Теги:
картинг-клуб, Центральная Азия, Центральная Азия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться