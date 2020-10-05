В Учкургане построен единственный в Центральной Азии картодром

На нем будут проходить не только республиканские, но и международные соревнования по картингу, международное состязание на Кубок хокима области.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Учкургане открылся картодром с тремя конфигурациями трассы, отвечающий всем мировым требованиям, сообщает УзА.

Толчком к осуществлению этого стал указ президента страны "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в республике Узбекистан" от 24 января 2020 года, пишет издание.

В скором времени на площади картодрома в 1,70 гектара построят здание с комнатами для тренеров и медицинского персонала, раздевалками, мастерской по ремонту картингов.

Известно, что там будут проводить авторалли и мотокросс, которые входят в список технических и практических видов спорта "Ватанпарвар".

На единственном в Центральной Азии картодроме будут проходить не только республиканские, но и международные соревнования по картингу, международное состязание на Кубок хокима области.