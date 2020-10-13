14:29 13 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счётом 2:1 победила сборную ОАЭ

Узбекистан обыграл ОАЭ в товарищеском матче

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
10410
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0d/15171649.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201013/15171742/Uzbekistan-obygral-OAE-v-tovarischeskom-matche.html

Игра прошла 12 октября на стадионе "Аль-Рашид" в Дубае. Нападающему узбекской сборной Игорю Сергееву удалось оформить дубль.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов в товарищеском мачте. Об этом сообщили в Ассоциации футбола РУз.

Игра прошла 12 октября на стадионе "Аль-Рашид" в Дубае и завершилась со счетом 2:1.

В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счётом 2:1 победила сборную ОАЭ
Ассоциация футбола Узбекистана
В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счетом 2:1 победила сборную ОАЭ

В матче отличился нападающий узбекистанцев Игорь Сергеев, который открыл счет в начале второго тайма и позднее оформил дубль.

  • В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счётом 2:1 победила сборную ОАЭ
    В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счетом 2:1 победила сборную ОАЭ
    Ассоциация футбола Узбекистана
  • В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счётом 2:1 победила сборную ОАЭ
    В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счетом 2:1 победила сборную ОАЭ
    Ассоциация футбола Узбекистана
1 / 2
Ассоциация футбола Узбекистана
В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счетом 2:1 победила сборную ОАЭ

Мяч в ворота сборной РУз отправил Себастьян Тальябуэ, успешно реализовавший пенальти в дополнительное время.

В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счётом 2:1 победила сборную ОАЭ
Ассоциация футбола Узбекистана
В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счетом 2:1 победила сборную ОАЭ

Ранее подопечные Вадима Абрамова на родном поле уступили иранцам со счетом 1:2

Теги:
Дубай, спорт, ОАЭ, Узбекистан, футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
"Договоренность соблюдается не в полной мере": Лавров о перемирии в Карабахе
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться