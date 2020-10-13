Узбекистан обыграл ОАЭ в товарищеском матче

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов в товарищеском мачте. Об этом сообщили в Ассоциации футбола РУз.
Игра прошла 12 октября на стадионе "Аль-Рашид" в Дубае и завершилась со счетом 2:1.
В матче отличился нападающий узбекистанцев Игорь Сергеев, который открыл счет в начале второго тайма и позднее оформил дубль.
- В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счетом 2:1 победила сборную ОАЭАссоциация футбола Узбекистана
- В товарищеском матче национальная сборная Узбекистана со счетом 2:1 победила сборную ОАЭАссоциация футбола Узбекистана
Мяч в ворота сборной РУз отправил Себастьян Тальябуэ, успешно реализовавший пенальти в дополнительное время.
Ранее подопечные Вадима Абрамова на родном поле уступили иранцам со счетом 1:2.