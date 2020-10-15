Шомуродов в Италии — больше чем футбол: зачем "Дженоа" узбекский форвард

Нападающий сборной Узбекистана и бывший игрок "Ростова" Элдор Шомуродов будет выступать в итальянской Серии А за "Дженоа". Российские эксперты оценили перспективы игрока, а опытные наставники дали советы талантливому футболисту.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В начале октября итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о переходе игрока "Ростова" и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Sputnik Узбекистан опросил экспертов и выяснил, как может сложиться карьера футболиста в Европе.

По данным портала Transfermarkt, клуб из Генуи заплатил за узбекистанского нападающего 7,5 миллиона евро. После перехода Шомуродов стал вторым по уровню зарплаты в "Дженоа". Без вычета налогов он будет получать 1,3 млн евро в год. Больше (1,4 млн евро в год) только у хорватского полузащитника Милана Баделя.

Неспортивный интерес

После перехода итальянский клуб опубликовал на своем сайте теплое сообщение об Элдоре. Кроме того, с момента объявления о трансфере Шомуродова в Узбекистане возникла волна интереса к "Дженоа": в клуб поступают запросы, узбекистанцы подписываются на его страницы в социальных сетях. Пресс-служба команды отметила, что новобранец стал настоящим кумиром в своей стране. Да и продажи футболок с его именем и номером (№61) подросли.

Юрист в сфере международного спортивного права Валерий Федореев объяснил Sputnik Узбекистан, что европейские клубы покупают азиатских футболистов не только из-за их игровых качеств, они преследуют и бизнес-цель — освоить азиатские рынки. В первую очередь это касается трансфертов из Японии и Южной Кореи, однако в последнее время интерес распространился и на другие государства региона.

"Тут речь идет не столько о продаже футболок и какой-то другой атрибутики клуба в азиатской стране, но и о продаже телевизионных прав на трансляции матчей команды. Как правило, на родине легионера приобретают права на игры конкретного клуба или всей лиги, потому что болельщики следят за судьбой своего любимца. Так растет интерес к клубу за рубежом", — пояснил спортивный юрист.

Федореев не исключил, что "Дженоа" пытается сделать то же самое и в Узбекистане. Однако существуют определенные сомнения в том, что на родине Шомуродова будут готовы заплатить кругленькую сумму за права на трансляции игр итальянцев.

Боевая единица

Перебравшись в Европу, молодому футболисту придется адаптироваться к местной культуре, в том числе преодолеть языковой барьер. Впрочем, уверен футбольный агент Александр Маньяков, серьезных сложностей возникнуть не должно, хотя процесс адаптации очень индивидуален и зависит от способностей и усердия каждого игрока.

"Все будет зависеть от его желания и природных склонностей. Но почему-то я уверен, что какие-то слова, нужные для общения, выучит любой. Минимальный словарный запас у него будет, тем более что итальянский язык — не самый сложный, — пояснил Маньяков. — К тому же помочь освоиться Элдору вполне может Доменико Кришито, который играл в России семь лет и прекрасно знает футбольные термины".

Агент добавил, что "Дженоа" — это, скорее, проект "про бизнес", а не "про титулы". Они не стремятся к статусу топ-клуба. Поэтому, полагает эксперт, Шомуродова покупали в качестве игрока основного состава, а не как резервиста, который будет сидеть на скамейке запасных и подменять футболистов основного состава по мере необходимости. Красноречиво это подтверждает и солидная зарплата узбекистанского нападающего.

"Если они покупают форварда не из Евросоюза, который будет во всех смыслах считаться легионером, заплатив за него большие деньги, то это достаточно рискованное дело. Я думаю, что брали его не на подмену, а как боевую единицу", — уточнил Александр Маньяков.

При этом, полагает эксперт, даже попав в элиту мирового футбола, Шомуродов вряд ли "зазвездтится", будучи по своей природе человеком скромным и стеснительным.

"Элдор на такую высоту взлетел не сразу. В России он начинал очень тяжело, с большим скрипом. К нему были вопросы. Но он смог перестроиться под требования главного тренера "Ростова", выдать шикарный прошлый сезон. Реально видно, что парень своим трудом добивается того, что сейчас имеет", — подчеркнул Маньяков.

По его мнению, футбольные селекционеры давно обратили внимание на Узбекистан. Российские клубы все активнее мониторят чемпионат этой республики и регулярно приглашают талантливых и перспективных игроков. Если и Шомуродов заиграет в "Дженоа", то внимание к воспитанникам узбекистанского футбола вырастет и в Европе.

Скромность, характерная для узбекистанских игроков, которые уже давно играют в РФ и других странах, по мнению президента дагестанского футбольного клуба "Махачкала" Гаджи Гаджиева, может сыграть с Шомуродовым злую шутку. По мнению экс-тренера, талантливому нападающему на новом месте как раз будет не хватать немного "наглости".

"Как правило, ребята из Узбекистана очень скромные. За весь период своей работы в футболе я не помню, чтобы кто-то из узбекистанских игроков "звездил". Например, сейчас в "Спартак" из "Уфы" перешел Остон Урунов. Он очень одаренный, но крайне стеснительный. И эта одна из проблем, по которой у него сейчас в "Спартаке" не очень получается. В силу своей скромности и воспитания футболисты из Узбекистана зачастую имеют комплексы, которые не позволяют им держаться свободно", — отметил Гаджиев.

Опытный наставник посоветовал узбекистанцу не тушеваться и пожелал ему успехов в новой команде.