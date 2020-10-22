Звезда на вырост: зачем "Локомотив" отдал Жалолиддинова в "Тамбов"

Московский футбольный клуб летом 2020 года приобрел перспективного полузащитника из Узбекистана, однако вынужден был отдать игрока в аренду до конца сезона. Эксперты видят в такой "ссылке" немало пользы и для новичка, и для столичной команды.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В конце июля московский "Локомотив" объявил о переходе игрока сборной Узбекистана, воспитанника ташкентского "Бунедкора" Жасура Жалолиддинова в РПЛ. Контракт с 18-летним форвардом заключен на пять лет.

В ташкентском клубе Жасур дебютировал в 16 лет и стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За "Бунедкор" он провел 32 матча, забил три гола и сделал три голевых передачи. Жалолиддинов выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого полузащитника, а также центрального нападающего. В составе национальной сборной игрок вышел в феврале 2020 года в товарищеском матче против Беларуси. Газета Guardian в 2019-м включила Жасура Жалолиддинова в список "60 лучших молодых талантов мирового футбола" 2002 года рождения.

Переход узбекистанца в РПЛ восприняли неоднозначно — некоторые эксперты увидели в этом трансфере желание заработать на перспективном игроке. Ситуацию усугубил тот факт, что "Локо" не смог внести новичка в заявку на новый сезон из-за лимита легионеров (их должно быть не более восьми). Чтобы Жалолиддинов не засиживался в резерве, "железнодорожники" 13 октября отдали хавбека в аренду клубу "Тамбов" до лета 2021 года.

Но даже несмотря на вынужденную ссылку, эксперты уверены, что переезд перспективного узбекского футболиста в Россию — выгодное вложением денег. По словам советника президента консалтинговой группы "Футбольная карьера" Юрия Белоуса, "Локомотив" в любом случае не прогадал с этим трансфером.

"Я не агент Жасура, но мы сопровождаем его контракт, его карьеру как футболиста. Это прекрасная инвестиция "Локомотива", молодой и талантливый форвард. Решение клуба отдать его в аренду также считаю верным. Он должен получать игровую практику", — пояснил Белоус.

Кстати, новобранец тамбовского клуба уже сыграл в Кубке России в поединке против "Динамо-Брянск". Жалолиддинов вышел на замену во втором тайме, но кроме "горчичника" пока ничем не отметился.

"У нас тренеры не доверяют молодым, даже если они талантливые и мастеровитые футболисты. Иное дело в Европе, в той же "Барселоне". В недавнем матче с "Ференцварошем" в составе каталонцев вышли два 17-летних парня — Ансу Фати и Педро Лопес. И два этих мальчика забили два мяча. А в матче против "Краснодара" за "Ренн" сыграл 17-летний Эдуардо Камавинга, который выглядел очень здорово", — заметил Белоус.

Бывший игрок "Зенита" и "Ротора", а ныне тренер сборной российских блогеров "Амкал" Денис Зубко пояснил, что Жасура Жалолиддинова "Локомотив" покупал совсем неспроста, понимая, что он может в будущем стать новой звездой. Но время терять в резерве ему совсем не надо.

ФК "Тамбов" Первая тренировка Жасура Жалолиддинова в составе ФК "Тамбов"

"На данный момент игровой практики в "Локомотиве" он, скорее всего, не получит. Но зато Жасур может заиграть в "Тамбове". Это все-таки не самый плохой вариант, команда Российской Премьер-Лиги", — отметил Зубко.

По его словам, все зависит от того, как Жалолиддинов сможет адаптироваться в российском чемпионате и проявить себя. Если он ярко заиграл в родном "Бунедкоре" в 16 лет, то это о многом говорит.

Однако тренер "Амкала" уточнил, что ему не хотелось бы, чтобы переход узбекистанского легионера в "Локомотив" связывали с неспортивными, околофутбольными мотивами. Все будет зависеть от первых результатов.

С мнением молодого коллеги согласился и ветеран "Пахтакора" Анатолий Соловьев.

"Если "Локомотив" им заинтересовался, значит, шансы построить карьеру в России у него есть. Просто сейчас наметилась тенденция — они берут игроков, которые подают надежды. Но ясно, что в 18 лет он сразу не заиграет в Москве. Они ему дают шанс", — объяснил ветеран.

Он добавил, что такой тернистый путь в основу топ-клуба не стоит воспринимать как что-то неудачное или унизительное. В свое время многих признанных звезд российского футбола так же отдавали в аренду. Чемпион России 2017 года в составе "Спартака" Денис Глушаков, например, свою карьеру начинал в "Локомотиве", а в 2006 и 2007 годах его дважды отдавали в аренду — в ростовский СКА и иркутскую “Звезду”.