Звезда на вырост: зачем "Локомотив" отдал Жалолиддинова в "Тамбов"

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В конце июля московский "Локомотив" объявил о переходе игрока сборной Узбекистана, воспитанника ташкентского "Бунедкора" Жасура Жалолиддинова в РПЛ. Контракт с 18-летним форвардом заключен на пять лет.
В ташкентском клубе Жасур дебютировал в 16 лет и стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За "Бунедкор" он провел 32 матча, забил три гола и сделал три голевых передачи. Жалолиддинов выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого полузащитника, а также центрального нападающего. В составе национальной сборной игрок вышел в феврале 2020 года в товарищеском матче против Беларуси. Газета Guardian в 2019-м включила Жасура Жалолиддинова в список "60 лучших молодых талантов мирового футбола" 2002 года рождения.
Но даже несмотря на вынужденную ссылку, эксперты уверены, что переезд перспективного узбекского футболиста в Россию — выгодное вложением денег. По словам советника президента консалтинговой группы "Футбольная карьера" Юрия Белоуса, "Локомотив" в любом случае не прогадал с этим трансфером.
"Я не агент Жасура, но мы сопровождаем его контракт, его карьеру как футболиста. Это прекрасная инвестиция "Локомотива", молодой и талантливый форвард. Решение клуба отдать его в аренду также считаю верным. Он должен получать игровую практику", — пояснил Белоус.
Кстати, новобранец тамбовского клуба уже сыграл в Кубке России в поединке против "Динамо-Брянск". Жалолиддинов вышел на замену во втором тайме, но кроме "горчичника" пока ничем не отметился.
Бывший игрок "Зенита" и "Ротора", а ныне тренер сборной российских блогеров "Амкал" Денис Зубко пояснил, что Жасура Жалолиддинова "Локомотив" покупал совсем неспроста, понимая, что он может в будущем стать новой звездой. Но время терять в резерве ему совсем не надо.
"На данный момент игровой практики в "Локомотиве" он, скорее всего, не получит. Но зато Жасур может заиграть в "Тамбове". Это все-таки не самый плохой вариант, команда Российской Премьер-Лиги", — отметил Зубко.
По его словам, все зависит от того, как Жалолиддинов сможет адаптироваться в российском чемпионате и проявить себя. Если он ярко заиграл в родном "Бунедкоре" в 16 лет, то это о многом говорит.
С мнением молодого коллеги согласился и ветеран "Пахтакора" Анатолий Соловьев.
"Если "Локомотив" им заинтересовался, значит, шансы построить карьеру в России у него есть. Просто сейчас наметилась тенденция — они берут игроков, которые подают надежды. Но ясно, что в 18 лет он сразу не заиграет в Москве. Они ему дают шанс", — объяснил ветеран.
Он добавил, что такой тернистый путь в основу топ-клуба не стоит воспринимать как что-то неудачное или унизительное. В свое время многих признанных звезд российского футбола так же отдавали в аренду. Чемпион России 2017 года в составе "Спартака" Денис Глушаков, например, свою карьеру начинал в "Локомотиве", а в 2006 и 2007 годах его дважды отдавали в аренду — в ростовский СКА и иркутскую “Звезду”.