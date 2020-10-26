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В Узбекистане состоялся чемпионат по конному троеборью

Пресс-служба Министерства спорта Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201026/15256350/V-Uzbekistane-sostoyalsya-chempionat-po-konnomu-troeboryu.html

В программе турнира наездники соревновались в верховой езде, кроссе и конкуре. В состязании также приняли участие дебютанты с молодыми лошадьми.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Накануне в республике завершился чемпионат по конному спорту, сообщают в Министерстве спорта. 

Индивидуальные и командные первенства проходили с 22 по 25 октября. В программе турнира наездники соревновались в верховой езде, кроссе и конкуре.

Пресс-служба Министерства спорта
Чемпионат Узбекистана по конному спорту

В чемпионате приняли участие спортсмены из Ташкента, а также Андижанской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областей.

Победители конкурса среди профессионалов:

1-е место. Абдуазим Рамзиддинов (на коне по кличке Квантум Джи).

2 место. Жасурбек Хотамбеков (на коне по кличке Гарпус).

3 место. Саидамирхон Тургунбаев (на коне по кличке Шарлиз Терон).

Дебютанты с молодыми лошадьми:

1-е место. Умида Хамраева (на коне по кличке Пегас Омский).

2 место. Жасурбек Хотамбеков (на коне по кличке Жизель).

3 место. Абдуазим Рамиддинов (на коне по кличке Ризотта).

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По окончании конкурса организаторы наградили победителей и вручили им ценные призы.

Напомним: в рамках внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Уктам Барноев был назначен председателем структуры. Он сменил на посту Феруза Абдуллаева, который возглавлял федерацию с февраля прошлого года.

Теги:
чемпионат, Узбекистан, лошади, конный спорт, спорт



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