В Узбекистане состоялся чемпионат по конному троеборью

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Накануне в республике завершился чемпионат по конному спорту, сообщают в Министерстве спорта.
Индивидуальные и командные первенства проходили с 22 по 25 октября. В программе турнира наездники соревновались в верховой езде, кроссе и конкуре.
В чемпионате приняли участие спортсмены из Ташкента, а также Андижанской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областей.
Победители конкурса среди профессионалов:
1-е место. Абдуазим Рамзиддинов (на коне по кличке Квантум Джи).
2 место. Жасурбек Хотамбеков (на коне по кличке Гарпус).
3 место. Саидамирхон Тургунбаев (на коне по кличке Шарлиз Терон).
Дебютанты с молодыми лошадьми:
1-е место. Умида Хамраева (на коне по кличке Пегас Омский).
2 место. Жасурбек Хотамбеков (на коне по кличке Жизель).
3 место. Абдуазим Рамиддинов (на коне по кличке Ризотта).
По окончании конкурса организаторы наградили победителей и вручили им ценные призы.
Напомним: в рамках внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Уктам Барноев был назначен председателем структуры. Он сменил на посту Феруза Абдуллаева, который возглавлял федерацию с февраля прошлого года.