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Зампремьера возглавил Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана

© Sputnik / Владимир Вяткин
Спорт
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Барноев сменил на посту Феруза Абдуллаева, который возглавлял федерацию с февраля прошлого года. Теперь Абдуллаев стал заместителем председателя спортивной структуры.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В рамках внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Уктам Барноев был назначен председателем структуры. Об этом сообщили в информационной службе Министерства физической культуры и спорта. 

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Барноев сменил на посту Феруза Абдуллаева, который возглавлял федерацию с февраля прошлого года. Теперь Абдуллаев стал заместителем председателя спортивной организации.

На должность заместителей главы федерации также назначены Бахром Норкобилов, Аваз Исмоилов и Камол Худойбердыев. Бахром Газиев и Акмаль Тошев сохранили за собой свои должности – заместителей председателя. 

Напомним, с 27 февраля 2020 года Уктам Барноев занимает пост заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. Ранее - с 16 декабря 2016 года - он работал хокимом Бухарской области.

Теги:
Узбекистан, председательство, назначение, конный спорт



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