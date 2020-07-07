Зампремьера возглавил Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана

Барноев сменил на посту Феруза Абдуллаева, который возглавлял федерацию с февраля прошлого года. Теперь Абдуллаев стал заместителем председателя спортивной структуры.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В рамках внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Уктам Барноев был назначен председателем структуры. Об этом сообщили в информационной службе Министерства физической культуры и спорта.

В Узбекистане появятся современные конные заводы >>

Барноев сменил на посту Феруза Абдуллаева, который возглавлял федерацию с февраля прошлого года. Теперь Абдуллаев стал заместителем председателя спортивной организации.

На должность заместителей главы федерации также назначены Бахром Норкобилов, Аваз Исмоилов и Камол Худойбердыев. Бахром Газиев и Акмаль Тошев сохранили за собой свои должности – заместителей председателя.

Напомним, с 27 февраля 2020 года Уктам Барноев занимает пост заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. Ранее - с 16 декабря 2016 года - он работал хокимом Бухарской области.