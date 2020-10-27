Футболист "Спартака" Урунов вызван в сборную Узбекистана

Матчи сборной Узбекистана с командами Сирии и Ирака пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах 12 и 17 ноября соответственно.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Футболист московского "Спартака" Остон Урунов вызван в сборную Узбекистана на товарищеские матчи против команд Сирии и Ирака, сообщается на официальном сайте.

Матчи сборной Узбекистана с командами Сирии и Ирака пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах 12 и 17 ноября соответственно.

"В октябре Урунов получил травму, находясь в расположении своей национальной команды, из-за чего пропустил победные матчи "Спартака" против подмосковных "Химок" (3:2) и "Краснодара" (3:1) в рамках чемпионата России, а также встречу Кубка страны с красноярским "Енисеем" (поражение спартаковцев - 0:1)", - говорится в сообщении.

Урунов перешел в "Спартак" в августе из "Уфы" и провел за "красно-белых" шесть официальных матчей, забил один мяч. За основную сборную Узбекистана 19-летний полузащитник отыграл три матча.